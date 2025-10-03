ドジャース公式SNSが空港での選手の様子を公開

笑顔で決戦の地に向かう佐々木朗希投手にファンも思わず喜んだ。ドジャースは2日（日本時間3日）、球団公式SNSでナ・リーグ地区シリーズのフィリーズ戦のため、敵地フィラデルフィアに向かう選手の様子を写真と動画で公開。その中の佐々木の写真に「元気そうでよかった」とファンが反応した。

「フィリーズへ向けて離陸！」の力強いコメントとともに、球団はインスタグラムで19枚の写真と1本の動画を投稿。飛行機に搭乗する大谷翔平投手の横顔のほか、笑顔の山本由伸投手やクレイトン・カーショー投手など、空港での“オフショット”を公開した。

19枚の写真の中には佐々木の姿もあり、カメラマンに向けて会心の笑顔を見せている。投稿を見たファンは「見れて嬉しい」「スポーティなコーデ、かっこいい」「日本から応援しています」とコメントを寄せていた。

佐々木は1日（同2日）の本拠地レッズとのワイルドカードシリーズ第2戦、4点リードの9回に救援登板。自身初のポストシーズン登板となったが、1回を無安打無失点、2奪三振の快投で試合を締めくくった。地区シリーズのフィリーズ戦でも活躍に期待がかかる。（Full-Count編集部）