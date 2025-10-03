¡ÖÆ£°æÎµ²¦¤È¤ÎÂÐÀï¤Ç¿ÍÀ¸¤Î¡È¿Ë¡É¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¡×º´¡¹ÌÚÍ¦µ¤È¬ÃÊ¡¢2´üÏ¢Â³Îµ²¦Ä©Àï¤ÇÂÔË¾¤Î¥¿¥¤¥È¥ëÃ¥¼è¤Ø·è°Õ
¡¡¾´ý¤Îº´¡¹ÌÚÍ¦µ¤È¬ÃÊ¡Ê31¡Ë¤¬Æ£°æÁïÂÀÎµ²¦¡ÊÌ¾¿Í¡¢²¦°Ì¡¢²¦ºÂ¡¢´ýÀ»¡¢´ý²¦¡¢²¦¾¡¢23¡Ë¤ËÄ©¤àÂè38´üÎµ²¦Àï¼·ÈÖ¾¡Éé¤¬10·î3Æü¡¢ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¤Î¡Ö¥»¥ë¥ê¥¢¥ó¥¿¥ï¡¼Ç½³ÚÆ²¡×¤Ç³«Ëë¤·¤¿¡£Á°Æü¤Î2Æü¤Ë¤Ï¡¢ÂÐ¶É¾ì¸¡Ê¬¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢Á°Ìëº×¤Ë½ÐÀÊ¡£2´üÏ¢Â³Ä©Àï¤Ç½é¤Î¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¤òÁÀ¤¦¼·ÈÖ¾¡Éé¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¡Ö¤É¤ì¤À¤±Æ£°æÎµ²¦¤ÎÆÉ¤ß¶Ú¤Ë¿©¤é¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤±¤ë¤«¤¬¾¡Éé¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È±Ô¤¤»ëÀþ¤òÈô¤Ð¤·¤¿¡£
¡ÚÃæ·Ñ¡ÛÆ£°æÎµ²¦VSº´¡¹ÌÚÈ¬ÃÊ ÃíÌÜ¤Î³«ËëÀï¡ÊÀ¸Ãæ·ÑÃæ¡Ë
¡¡ËÉ±Ò5Ï¢ÇÆ¤Ç±ÊÀ¤Îµ²¦¤Î¾Î¹æ³ÍÆÀ¤òÌÜ»Ø¤¹Æ£°æÎµ²¦¤È¡¢2´üÏ¢Â³Ä©Àï¤Ç½éÂ×´§¤òÁÀ¤¦º´¡¹ÌÚÈ¬ÃÊ¤¬·ãÆÍ¤¹¤ëÃíÌÜ¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤¬³«Ëë¡£Á°´ü¤Ï2¾¡4ÇÔ¤ÇÂà¤±¤é¤ì¤¿º´¡¹ÌÚÈ¬ÃÊ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÆ®»Ö¤Ï¿ê¤¨¤ë¤³¤È¤Ê¤¯2´üÏ¢Â³¤ÇÄ©Àï¸¢¤ò³ÍÆÀ¡£Àª¤¤¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢ºÆ¤Ó¡ÈÀäÂÐ²¦¼Ô¡É¤Ø¤È¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡Î¾¼Ô¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¸ø¼°ÀïÂÐÀï¤Ï4¾¡10ÇÔ¡£À±¤Ë¤Ïº¹¤¬³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢º´¡¹ÌÚÈ¬ÃÊ¤Î¾¡¶É¤ÏÆ£°æÎµ²¦¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼°ÊÍè¤ÎÏ¢¾¡µÏ¿¤òÁË¤ó¤À°ì¶É¤ä¡¢Á°´ü¤ÎÎµ²¦Àï¤Ç¤ÏÆ£°æÎµ²¦¤Ë¡Ö´°ÇÔ¡×¤È¸À¤ï¤·¤á¤ë¤Ê¤É¤¤¤º¤ì¤â¥Õ¥¡¥ó¤Îµ²±¤Ë¶¯¤¯¹ï¤Þ¤ì¤¿¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º´¡¹ÌÚÈ¬ÃÊ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¤½¤Î°ì¶É°ì¶É¤Ï½Å¤¯¡¢¡ÖÆ£°æÎµ²¦¤È¤ÎÂÐÀï¤Ï¤«¤Ê¤êÂç¤¤ÊÉñÂæ¤ÇÅö¤¿¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤Î¿Ë¤¬»ß¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤â¤¹¤ë¤¬¡¢Æ£°æÎµ²¦¤ÈÅö¤¿¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Þ¤¿¤½¤Î¿Ë¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¤è¤¦¤Ê¡¢¤½¤¦¤¤¤¦´ý»Î¿ÍÀ¸¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡ËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤ÏÇ°´ê¤Î½é¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¾È½à¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢¡Ö¤É¤ì¤À¤±Æ£°æÎµ²¦¤ÎÆÉ¤ß¶Ú¤Ë¿©¤é¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤±¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¾¡Éé¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È±Ô¤¤»ëÀþ¤ÇÁ°¿Ê¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
