3人組YouTuberのKevin's English Roomは、3日までにSNSで、メンバーのケビンが神経内分泌腫瘍の診断を受け「再度活動をお休みすることになりました」と発表した。8月にメンバーの、かけがのどに腫瘍が見つかり、手術を受けたため活動を休止。かけの腫瘍が良性だったことを受けて、9月に活動を再開したばかりだった。

2日に配信された動画の中で、ケビンは「今度はタイミング的にすごいなと思ったんですけども、私の方で手術をしないといけない、ということが発覚しまして。この動画を撮っております。この前、大腸検査を受けたら悪性腫瘍が見つかりまして」と報告した。

「その腫瘍は、名前が神経内分泌腫瘍というものでして、これは放置しておくと、どんどん転移しちゃうものだから取り除かなきゃいけないよ、ということ。手術を受けないといけないので入院をしないといけない」と説明した。

「悪性度は低いもの。直腸に見つかったけれど、他への転移は画像上、見つからなかったので、取っちゃえばひと安心。早い段階で見つかって良かったね」と語った。

Kevin's English Roomな英語、米国文化を題材に動画を展開。米国生まれのケビン、企画担当のかけ、フランスへの留学経験を持ち、日本語、英語、フランス語を話すトリリンガルの、やまの3人組。

神経内分泌腫瘍は、ホルモンを分泌する細胞から発生するがんで、膵臓（すいぞう）や消化管などで発生する。人口10万人あたり、日本では2・69人しか罹患（りかん）しない、希少がんと言われる。