◆米大リーグ ワイルドカードシリーズ第３戦 ヤンキース―レッドソックス（２日、米ニューヨーク州ニューヨーク＝ヤンキースタジアム）

レッドソックスの吉田正尚外野手が２日（日本時間３日）、敵地のヤンキース戦に「４番・ＤＨ」でスタメン出場し、２回先頭で今シリーズ全戦安打となる左前安打を放った。

ヤンキース先発の新人右腕シュリトラーとの対戦。カウント２―２から甘く入ったカットボールを逃さずたたき、逆方向へ打ち返し、左前安打で出塁した。

吉田は９月下旬に入って調子をグングン上げ、自身メジャー３年目で初のポストシーズン進出に貢献。９月の月間打率は３割３分３厘をマークした。ワイルドカードシリーズではヤ軍先発が１、２戦とも左腕だったためベンチスタートだったが、第１戦では勝利につながる逆転２点適時打を放ってヒーローに。第２戦ではヘッドスライディングで内野安打をもぎ取るガッツあふれるプレーを見せていた。

今シリーズは第１戦でレッドソックスが先勝、第２戦はヤンキースが勝利して逆王手。この第３戦の勝者が、東地区王者ブルージェイズとの地区シリーズに進出する。