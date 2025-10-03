ドル円理論価格　1ドル＝147.53円（前日比-0.14円）

割高ゾーン：148.17より上
現値：147.27
割安ゾーン：146.90より下

過去5営業日の理論価格
2025/10/02　147.68
2025/10/01　147.85
2025/09/30　147.92
2025/09/29　148.06
2025/09/26　148.08

（注）ドル円理論価格とは？
独自に開発したシグナルです。金利差、リスク許容度など様々な要素を勘案し、コンピュータで自動的に計算しています。理論価格を上回れば割高、下回れば割安と判断します。行き過ぎた相場は振り子のように修正されるため、押し目買い、戻り売りのメドを探す上で参考になります。