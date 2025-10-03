◇ナ・リーグ ワイルドカードシリーズ第3戦 カブス3―1パドレス（2025年10月2日 シカゴ）

カブスの鈴木誠也外野手（31）が2日（日本時間3日）、本拠リグレー・フィールドでパドレスとのワイルドカードシリーズ（WCS）第3戦に「5番・右翼」で先発出場。2回に二塁打を放って先制点を演出するなど、3試合連続となる長打をマークし、チームの勝利に貢献。地区シリーズ進出を決めた。

1勝1敗で迎え、地区シリーズ進出へ負ければ終わり、勝利が絶対条件となる一戦。2回無死一塁の第1打席はパドレス先発のダルビッシと対戦。1ボールからの2球目、内角のカットボールを捉えて三塁線を破る二塁打で好機を広げると、無死満塁からPCAことピート・クローアームストロングの中前適時打を呼び込み、先制点を奪った。打線はこの回、2点を奪ってダルビッシュをマウンドから引きずり降ろした。

チームはそのまま接戦をものにし、パドレスに勝利。2勝1敗で地区シリーズ進出を決めると、試合後はシャンパンファイトで祝福。鈴木、第2戦で登板した今永昇太もポストシーズン進出を決めた9月17日に続き、今季2度目の“勝利の美酒”に酔いしれた。

鈴木は7回に貴重なソロを放ったブッシュからシャンパンをかけられ、満面の笑み。びしょ濡れのまま2人でハグを交わしはしゃいでいた。

一方、今永はシャンパンを手に「3、2、1…GO カブス GO！」と叫び、栓を抜いたシャンパンを振り回して最後は自ら口に注ぎ込み、隣で見ていた女性リポーターは大爆笑。その後はチームメートらとお酒をかけあい「yummy」と連呼し盛り上がっていた。

シャンパンファイトの途中、インタビューに応じた今永は「僕の登板はよくなかったんですけど、こうやってチームメイトが勝たしてくれたんで、また次に向けてしっかり準備できてうれしいです」と笑顔。2度目のシャンパンファイトに「もうこれを、もうワールドシリーズのチャンピオンまでやりたいなと思います」と意気込んだ。

今永は前日の第2戦で2回から2番手で登板もパドレス・マチャドに2ランを浴び、4回2失点でチームに勝利をもたらすことはできなかった。