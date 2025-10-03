鈴木亮平、Mrs. GREEN APPLEと“ポーズ！” オフショット公開に「ひゃー！！」「ノリノリが最高」「亮平くんとミセスの絡みが好きすぎます！！」反響
俳優の鈴木亮平が3日、自身のSNSを更新。きのう公開されたMrs. GREEN APPLEの新曲「GOOD DAY」MVに出演した際のオフショットを公開した。
【写真】4人でポーズ！笑顔全開の鈴木亮平＆ミセス、4ショット
インスタグラムの投稿で「この度、Mrs. GREEN APPLE さんのMVに謎の組織のリーダー役で参加させていただきました」と報告。楽曲の歌詞の一部を紹介した。またXでは「この度、Mrs. GREEN APPLE さんのMVに謎の組織のリーダー役で出演させていただきました」ともつづった。
公開された写真は、楽曲の世界観を表現した衣装のまま、鈴木と、大森元貴（Vo／Gt）、若井滉斗（Gt）、藤澤涼架（Key）の4人が並んでポーズを決めているショットとなっている。
この投稿に「びっくりしたけど、最高でした」「MV初参加と思えないノリノリが最高でした」「ひゃー最高！！ハッピーになります」「亮平さんの登場シーンのポーズですね！！！」「亮平くんとミセスの絡みが好きすぎます！！」「ポップさが際立ってる」「推しのミセスと、推しの亮平さんが並んでいてもう嬉し過ぎて一日中ハッピーです！！」など、歓喜のコメントが続々と寄せられている。
なお、新曲「GOOD DAY」のMVには鈴木のほか。綾瀬はるか、浜辺美波も出演している。
