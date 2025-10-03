アイネットがカイ気配切り上げ、オリックスによるＴＯＢ価格２５３０円にサヤ寄せ◇ アイネットがカイ気配切り上げ、オリックスによるＴＯＢ価格２５３０円にサヤ寄せ◇

アイネット<9600.T>がカイ気配を切り上げている。同社に対しオリックス<8591.T>が２日の取引終了後、完全子会社化を目的に１株２５３０円でＴＯＢ（株式公開買い付け）を実施すると発表した。アイネット株はＴＯＢ価格にサヤ寄せをする動きをみせている。



買付予定数の下限は１０１７万１８００株（所有割合６６．６７％）で、上限は設定しない。買付期間は３日から１１月１７日まで。ＴＯＢが成立した場合、所定の手続きを経て、アイネットは上場廃止となる見込み。オリックスは自社の事業基盤や取引ネットワークとアイネットが持つデータセンター・クラウド・ＤＸ領域や宇宙関連事業などの知見を融合し、アイネットの企業価値の更なる向上につなげる方針。アイネットはＴＯＢに賛同の意見を表明し、株主に応募を推奨した。東京証券取引所は２日付でアイネットを監理銘柄（確認中）に指定した。



（注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。



