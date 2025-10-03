北中米W杯の公式試合球が発表!! 開催3か国を色やデザインで表現する「TRIONDA」
国際サッカー連盟(FIFA)は2日、北中米ワールドカップの公式試合球を発表した。アディダスの「TRIONDA(トリオンダ)」が使用される。
ボール名のトリオンダは共催国数の3を示す「TRI(トリ)」とスペイン語で波を意味する「ONDA(オンダ)」を意味。「開催国を中心に世界に広がる喜びと高揚感の『波』を表現」しているという。
アメリカ、メキシコ、カナダの3か国開催に合わせて、各国を彷彿とさせる青・緑・赤を採用。さらに青部分はアメリカを示す星、緑部分はメキシコを示す鷲、赤部分はカナダを示すカエデの葉がデザインされている。
また「過去最小枚数・同一形状の4枚パネルで構成されており、流れるようなパネルシェイプは商品名にも採用されているONDA(波)を表現」と伝えている。
なおカタールW杯と同様に、ボールの動きや接触の有無を判別するチップが内蔵される。前回大会はボールの中央に埋め込まれていたが、今大会はボールを構成する4枚のパネルのうち1枚に埋め込むという。ほかの3枚にはカウンターバランスを追加し、ボールのバランスや飛行安定性の維持を行う。VARの迅速なオフサイドチェックやハンドチェックなどに役立てられるようだ。
