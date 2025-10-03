ETF売買動向＝3日寄り付き、日経レバの売買代金は255億円と活況 ETF売買動向＝3日寄り付き、日経レバの売買代金は255億円と活況

3日寄り付きの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、9時16分時点でETF・ETN合計の売買代金が前日同時刻比8.7％減の535億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同5.5％減の383億円となっている。



個別ではｉＦｒｅｅＥＴＦ Ｓ＆Ｐ５００ レバレッジ <2237> 、グローバルＸ 自動運転＆ＥＶ <2867> 、上場インデックスファンド米国株式ヘッジ <2562> 、上場インデックスファンド世界株式（ＭＳＣＩ ＡＣＷＩ） <1554> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＮＡＳＤＡＱ１００（為替ヘッジあり） <2841> など24銘柄が新高値。ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＮＡＳＤＡＱ１００ ダブルインバース <2870> 、ＮＥＸＴ 香港ハンセン・ベア <2032> が新安値をつけている。



そのほか目立った値動きではｉＦｒｅｅＥＴＦ中国グレーターベイエリア <2629> が15.42％高、ｉＦｒｅｅＥＴＦ 中国科創板 ５０（ＳＴＡＲ５０） <2628> が7.40％高と大幅な上昇。



一方、業界改革厳選ＥＴＦ地銀 <395A> は3.52％安、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 野村企業価値分配指数連動型 <1480> は3.38％安、ＮＥＸＴ 原油ブル <2038> は3.36％安と大幅に下落している。



日経平均株価が262円高と急騰するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金255億1100万円となり東証全銘柄でトップ。過去5営業日における同時刻の平均売買代金198億3100万円を大きく上回る活況となっている。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が35億1500万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が23億2800万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が19億600万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が14億4300万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が10億8800万円の売買代金となっている。



株探ニュース

