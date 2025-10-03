

―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―



企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。



以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある銘柄である。株価が決算発表前日の10月1日から2日の決算発表を経て3日9時27分現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。



■決算プラス・インパクト銘柄



コード 銘柄名 市場 上昇率 発表日 決算期 経常変化率



<8016> オンワード 東Ｐ +4.98 10/ 2 上期 5.91

<2809> キユーピー 東Ｐ +4.52 10/ 2 3Q -9.21

<2830> アヲハタ 東Ｓ +4.32 10/ 2 3Q 4.40

<3498> 霞ヶ関Ｃ 東Ｐ +3.40 10/ 2 本決算 40.07

<3035> ＫＴＫ 東Ｓ +1.95 10/ 2 本決算 6.80



<9793> ダイセキ 東Ｐ +0.15 10/ 2 上期 -1.11



※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした3日9時27分株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。

「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。



株探ニュース

