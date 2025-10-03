米アリゾナ州で墜落したアマゾンの配送用ドローンの残骸/KTVK/KPHO

ワシントン（ＣＮＮ）米アリゾナ州で、ネット通販大手アマゾンの配送ドローン２機がクレーン車に衝突して墜落、炎上した。アマゾンはドローンを使った配送を一時的に中止していたが、３日から運用を再開すると発表した。

米連邦航空局（ＦＡＡ）によると、現地時間の１日午前１０時ごろ、同州フェニックス近郊のタラソンで、アマゾンの配送ドローン「ＭＫ３０」２機がクレーン車のアーム部分に衝突した。負傷者は報告されていない。

ＭＫ３０の重量は約３６キロ。ＣＮＮ提携局ＫＴＶＫ／ＫＰＨＯがヘリコプターから撮影した映像には、ドローンの残骸が地面に散乱した様子が映っている。

アマゾンはこの事故を受けてドローンの運用を一時的に中止していたが、「社内調査の結果、ドローンにも、ドローンを支える技術にも問題はなかったと確信している」と述べ、３日からタラソンでドローンを使った配送を再開すると発表。当局の調査には引き続き協力するとしている。

事故については国家運輸安全委員会（ＮＴＳＢ）とＦＡＡが調査にあたる。

アマゾンは２０２２年からドローンを使った荷物の配達を行っていた。

今年４月にはタラソンにドローン配送センターを開設し、周辺の住民は重量５ポンド未満であれば、注文した商品を１時間以内に受け取れるようになった。

公式サイトに掲載された説明によると、ＭＫ３０は操縦者が視認できる範囲を超えて飛行させることをＦＡＡが認めたドローンで、高度なシステムを使って障害物を検知し、衝突を回避できる。