「秋のママ服」なに着る！？→【無印良品】の「パンツコーデ」がおしゃれ♡

忙しい日々の中でも、きれいさとラクさの両方を意識したいのがママのファッション。そんなママの頼れる存在になるのが【無印良品】のパンツです。今回は、ママであり無印のスタッフ兼アンバサダーでもある@mujistaff.daimyoさんのパンツコーデに注目。上品さと穿きやすさを兼ね備えた着こなしを、ぜひ参考にしてください。

きれい見えするイージースタイル

【無印良品】「婦人 フランネル ロングパンツ」\2,990（税込）

大きめのチェック柄が映えるフランネル素材のパンツは、ゆったりとした穿き心地でデイリーにおすすめ。@mujistaff.daimyoさんは、同系色のスウェットトップスと合わせて、こなれ感のあるイージーコーデに仕上げています。おうち時間はもちろん、ちょっとした買い物にもぴったり。ウエストをリボンで調整できるのも嬉しいポイントです。

デニムコーデは上品に大人っぽく

【無印良品】「婦人 木の実から作ったカポック混 デニムバレルパンツ」\4,990（税込）

カジュアルながら落ち着いた大人っぽさを演出したい日は、こちらのコーデがおすすめ。丸みのあるシルエットが特徴のバレルパンツは、動きやすさがありつつ上品な雰囲気もキープできます。グレーのVネックセーターを合わせて、シックでまとまりのある大人コーデに。小物次第で、お子さんの送り迎えやお出かけなど、幅広いシーンに対応できそうです。

こなれ感のあるおしゃれを楽しむ

【無印良品】「婦人 洗いざらし ヘリンボーンベイカーストレートパンツ」\3,990（税込）

大きめポケットがアクセントのベイカーパンツは、秋の休日スタイルにぴったり。ナチュラルなシャツをさっと羽織るだけで、抜け感のあるカジュアルコーデが完成します。ゆったりしたシルエットで動きやすく、子どもとの外遊びにも対応できそう。シンプルながらこなれて見えるから、普段着を格上げしたいときにおすすめです。

学校行事にも活躍するきちんと感

【無印良品】「婦人 乾きやすい ブロードワイドテーパードパンツ」\3,990（税込）

すっきりとしたラインを描くテーパードパンツは、きちんと感を出したい日の頼れるアイテムになりそう。上品なブラウスと合わせれば、学校行事やお仕事にもぴったりです。きれいめにまとまるのに、動きやすさも兼ね備えているのが嬉しいポイント。オンオフどちらの活躍も期待できるので、早速取り入れてみて。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@mujistaff.daimyo様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Kae.S