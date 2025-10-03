クマムシの“歌ってないほう”佐藤大樹、ヒモ生活破綻から6年…いまの恋人は21歳
お笑いコンビ・クマムシの佐藤大樹（37歳）が、10月2日に放送されたトーク番組「じっくり聞いタロウ〜スター近況（秘）報告〜」（テレビ東京系）に出演。ヒモ生活が破綻して6年、いま再び21歳の恋人がいると語った。
お笑いコンビ・クマムシが、「あったかいんだからぁ♪」のブレイク後、コロナ禍もあって財政的に厳しかった頃に始めた副業について話し、長谷川俊輔はロッチ・中岡創一の勧めもあって「あったかいんだからぁ♪」を歌いながらサウナで熱波師をして1回数万円稼いでいると話す。
一方、佐藤大樹は副業としてジムトレーナーを始めたそうで、「身体をあっためて特別なスープという名の汗を掻こうぜ、ってことで」と話し、ネプチューン・名倉潤から「おまえ、歌ってへんやんけ」とツッコまれる。
佐藤によると、女性、忙しいビジネスパーソンから需要があり、1日の稼ぎは1時間2000円で4コマやって8000円稼いでいると話す。また、ずっとヒモ生活をしていたが、6年前に振られてしまった佐藤は、現在、交際して9か月になる21歳の恋人がいると話し、「運命的な出会いをして、なんか本当にかわいいんですよね」と語った。
