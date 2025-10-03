【プロキャディー25年 梅ちゃんのツアー漫遊記】#42

先月のANAオープンは、ゴルフファンならお馴染みの札幌GC輪厚Cが舞台。コンビを組んだ大嶋宝君は残念ながら予選落ちでした。男女4試合の仕事で8月は丸々1カ月北海道に滞在しました。その頃とは打って変わり、札幌はすっかり涼しくなり、夜は肌寒いほどでした。

この試合、最終日は石川遼君が名物の17番パー5でミラクルのチップインパーを見せ、金谷拓実君とのプレーオフとなり、金谷君が勝ちました。今でもツアーきっての人気者の遼君と、今季は米ツアーで戦い、「ポスト松山英樹」の筆頭と言われる金谷君の優勝争いでしたが、翌日のスポーツ紙に出ていたギャラリーの数はたったの2263人。4日間トータルが7975人という数字に愕然としました。

僕は男女の試合でキャディーをやるので、両ツアーの熱気の違いを肌で感じています。女子の試合は予選ラウンドからけっこうな数のギャラリーが来ていますが、男子の試合はガラガラ。今年のANAもそうでした。

プロキャディーになって間もない2000年前後の男子ツアーの風景はまったく違いました。

尾崎3兄弟（尾崎将司、健夫、直道）や中嶋（常幸）さんもまだ元気で、伊沢（利光）さん、片山（晋呉）さん、谷口（徹）さん、丸山（茂樹）さん、田中（秀道）さんら、当時のスター選手を挙げれば両手の指でも足りません。

その頃はクラブハウスから緊張感が漂い、ドライビングレンジは早朝からギャラリーが埋め尽くし、ジャンボ（尾崎将司）さんが登場すると千両役者がやってきたかのように歓声が上がったものです。

そこで、ゲンダイの担当者にその頃の男子ツアーのギャラリー数を調べてもらいました。

深堀（圭一郎）さんがツアー2勝目を挙げた1998年の全日空オープン（現ANAオープン）は、4日間で3万5865人。藤田（寛之）さんが55歳のジャンボさんに1打差で負けたのが02年の同大会。最終日は各ホールにギャラリーが列をなしていたことを覚えています。

この日だけで1万4072人のファンが輪厚を訪れ、4日間では約2万5000人。ジャンボさんの最後の優勝の場にいられたのはよき思い出です。

ジャンボさんといえば、98年のフィリップモリスチャンピオンシップ（兵庫・ABCゴルフ倶楽部）での大逆転も記憶にあります。この試合は4日間で5万2088人ですから。甲子園球場に入り切れないほどの数ですよ。

金谷君が勝ったANAと同週に行われた女子の大会（住友生命Vitalityレディス東海クラシック=新南愛知CC美浜C）は、3日間大会では今季一番のギャラリー数で1万7328人が入りました。

成績下位の選手は最終日にいわゆる「裏街道」と呼ばれる10番からのスタートになります。優勝争いとは無縁でも、女子の試合は推しの選手を追いかけるファンがたくさんいます。どうすれば男子ツアーに再び活気が戻るのでしょうか？

（梅原敦／プロキャディー）