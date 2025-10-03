仏プロサッカーのパリ・サンジェルマン（PSG）がバルセロナ（スペイン）に逆転勝ちし、2025〜26シーズン欧州サッカー連盟（UEFA）チャンピオンズリーグ（UCL）2連勝となった。

PSGは2日（日本時間）、スペイン・バルセロナのエスタディ・オリンピック・リュイス・コンパニスで行われたリーグフェーズ第2戦でバルセロナに2−1で勝利した。ディフェンディングチャンピオンのPSGはリーグフェーズ2連勝。一方、2014〜15シーズン以来11年ぶりの優勝を狙うバルセロナは1勝1敗となった。

UCLのリーグフェーズは昨季から従来のグループリーグの代わりに適用された試合方式だ。36チームがそれぞれ無作為抽選した8チームと対戦した後、順位をつけて16強進出チームを決める。上位8チームは16強に直行し、9〜24位チームはプレーオフ（PO）をして追加進出する8チームを決める。

PSGは1−1の後半45分、ゴンサロ・ラモスが劇場ゴールを決めた。MF李康仁（イ・ガンイン、PSG）は10分間の出場でも存在感を見せた。後半35分にセニー・マユルと交代してグラウンドに立った李康仁は決勝ゴールに絡んだ。李康仁は相手の強いプレスをドリブルでかわした後、攻撃に展開し、決勝ゴールにつながる起点となった。シュートがゴールポストに弾かれる場面もあった。李康仁は後半38分、ペナルティーエリア内で守備4人に囲まれながらもボールを守り、正面から鋭い左足シュートを放ったが、このシュートは左側ゴールポストを強打した。

一方、マンチェスター・シティ（マンC、イングランド）は「怪物ストライカー」アーリング・ハーランドが2得点したが、勝利を逃した。マンCは試合終了直前に痛恨のPKゴールを奪われ、ASモナコ（フランス）と2−2で引き分けた。