巨人のライデル・マルティネス（28）と中日の松山晋也（25）が、今季46セーブでタイトルを分け合った。松山は初、マルティネスは3度目となる。

マルティネスは前日9月30日の中日戦で、移籍後初の八回のマウンドに上がり、巨人では初の回またぎ登板。1回3分の1を無安打無失点で抑え、セ・リーグ記録に並ぶ46セーブをマーク。田中将の日米通算200勝を後押しし、中日の松山と並んだ。巨人・阿部監督は「セーブ王を取らせたかった。（八回裏に）何点入ってもセーブがつくということを確認して、本人の意向でいってもらった」と執念の登板だったことを明かした。

阿部監督の強い希望により、今季4年総額48億円（年俸12億円）という超大型契約で中日から獲得。大枚をはたいただけに、是が非でもタイトルを取らせたかったようだが、一方の中日・井上監督も前日の試合後、「明日（1日）白黒がつくのであれば、ゲームの流れの中で（松山）晋也が（タイトルを）取れるような方向で」と明言していたものの、1日の最終戦は巨人が中日に5-2で勝利。2人とも登板機会はなかった。

井端監督も高く評価

マルティネスは昨季まで中日の絶対的守護神。その前のセットアッパーを務めていた3年目の松山が、今季は新守護神として大きな穴を埋め、躍進した。育成出身のたたき上げで今季年俸は5000万円。チームは借金15でBクラス4位に終わっただけに、このタイトルには価値がある。

来年3月にWBCの指揮を執る侍ジャパンの井端監督は、若手成長株の松山を高く評価しているという。

「パでは西武・平良、ソフトバンク・杉山が30セーブで並んでいるが、松山の今季セーブ機会での救援失敗は、たったの1度。抜群の安定感で今季を終えた。7月上旬から右尺骨肘頭疲労骨折で1カ月離脱した中での46セーブは、日本人の抑え投手の中では突出している。中日OBでもある井端監督は、来年の侍ジャパン守護神の筆頭候補と見ています」（NPB関係者）

来年3月には、キューバ代表のマルティネスと日本代表の松山による「守護神代理戦争」が見られそうだ。