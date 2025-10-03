一体、いつまで続くのか……。

【もっと読む】主食米高騰の余波が「もち米」にも…和菓子店を直撃！ 大手サトウ食品は正月用の鏡餅を値上げ

帝国データバンクの調査（先月30日公表）によると、今月の飲食料品の値上げは3024品目に達する。3000品目を超えるのは6カ月ぶり。とうとう、ペットボトル飲料が1本200円になってしまった。

家計が苦しくなるばかりだが、これに追い打ちをかけるのが、野菜の高騰だ。東京都中央卸売市場の価格動向（先月29日時点）では、たまねぎが平年比191％と、普段の2倍近い高値で推移している。

「この時期の主産地である北海道では、6月から高温だけでなく雨が降らなかった影響で生育不良が見られます。たまねぎは価格が高騰しているだけでなく、本来のサイズよりも小さくなっているようです。産地からは、こうした小玉傾向がしばらく続きそうだと聞いています」（農水省園芸作物課の担当者）

■ほとんどの野菜が高値に

ほうれんそうときゅうりは約4割高。はくさい、トマトが約3割高になっている。その他の野菜は、にんじんとキャベツを除き、1〜2割高で推移。ほとんどの野菜が高値をつけている悲しい状況だ。

野菜の高騰は、少なくとも今月中は続きそうだ。農水省が先月30日に発表した「野菜の生育状況及び価格見通し」によると、全15品目のうち、10品目が平年を上回る価格で推移するという。安値が予想されているのは、ブロッコリーの1品目のみだ。

高値の原因は、夏季の高温による生育不良などで、ほとんどの品目で出荷数量の減少がみられているからだ。今夏の平均気温は平年と比べて2.36度高く、1898年に統計を取り始めてから最も高かった。厳しい残暑も終わり、涼しい日が多くなってきたが、史上最も暑い夏の影響はいまだに尾を引いている。

恒常化する異常気象で、いまや野菜の高騰は日常茶飯事。食卓の選択肢も狭まるばかりだ。

