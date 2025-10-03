

株主コミュニティ銘柄はこれだ！

スタートアップなどの非上場企業の資金調達における環境は、いまだ発展途上にある。非上場株式の取引制度の認知度が低いことや、非上場株を流通させるセカンダリー市場が未整備など、課題は山積みだ。

今回は、非上場企業が資金調達を行う1つの手段である株主コミュニティ制度について紹介する。最新の運営会員（証券会社）、銘柄、取引状況、注意点などは日本証券業協会の「株主コミュニティ」のページで確認できる。また、『会社四季報・未上場会社版』 では、株主コミュニティ銘柄について詳細に紹介しているため、こちらも参考にしていただきたい。

株主コミュニティ制度は、2015年に創設された非上場株式の流通取引・資金調達の制度だ。地域に根差した企業等の資金調達を支援する観点から、非上場株式の取引・換金ニーズに応えることを目的としている。

株主コミュニティの参加者は？





この制度では日本証券業協会から指定を受けた運営会員（証券会社）が非上場株式について「株主コミュニティ」を組成し、投資家はこれに参加することで、コミュニティ内に限り当該銘柄の取引や投資勧誘を受けることができる。

株主コミュニティは、その会社の役員、従業員、その親族、株主、継続的な取引先といった会社関係者のほか、新規成長企業等への資金供給により成長を支援する意向のある投資家や、地域に根差した企業の財・サービスの提供を受けている（または受けようとする）ことから株主優待を期待する個人など、多様な参加者で構成されている。

株主コミュニティ制度は、前身のグリーンシート銘柄制度では適用されていたインサイダー取引規制の適用外となっている。そのため、会社側の情報開示負担は大きく減ったが、入手できる情報も限られているので、コミュニティ参加後に確認できる詳細な情報を、投資する前にしっかり吟味する必要があるだろう。

参加者数トップはハーバルアイ

2025年9月12日時点の運営会員は9社、銘柄は39銘柄だ。この株主コミュニティ銘柄のうち、株主コミュニティへの参加者数のトップ5は次の企業だ。

漢方の考えに基づいた医薬品やサプリメント、遺伝子検査キットの通販サイトやドラッグストアを運営する「ハーバルアイ」（取扱証券会社はFUNDINNO、参加者数は4631、以下同）、ロボティクス事業を展開する「ダブル技研」（FUNDINNO、4561）。

共感コミュニティ通貨eumoの通貨プラットフォーム事業と教育事業を展開する「eumo」（FUNDINNO、4395）、ブロックチェーン関連の「グッドラックスリー」（FUNDINNO、4065）、金融業界に特化したシステム開発を手がける「ファイナンシャルテクノロジーシステム」（FUNDINNO、4058）であった。

スタートアップなどに限らず、非上場企業が成長するためには資金調達が必要不可欠だ。企業、投資家、証券会社など、多様なステークホルダーにおいて、1つの選択肢として株主コミュニティ制度を活用してみてもいいかもしれない。





まだまだある株主コミュニティ銘柄





（伊東 優 ： 東洋経済『CSR企業総覧』編集部 『会社四季報・未上場会社版』編集長）