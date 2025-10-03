ピンチと隣合わせのオーラス正念場、ツモった牌の感触は一生ものだろう。「大和証券Mリーグ2025-26」10月2日の第2試合はBEAST X・下石戟（協会）がトップ。記念すべきデビュー初勝利に、試合後は陽気なコメントで喜びを表した。

【映像】下石、勝利のツモに「気持ちイー！」な瞬間

第1試合は下石が麻雀を指導している中田花奈（連盟）が2着。この流れを引き継ぐ形で、東家からEX風林火山・二階堂亜樹（連盟）、下石、セガサミーフェニックス・醍醐大（最高位戦）、KONAMI麻雀格闘倶楽部・伊達朱里紗（連盟）の並びで始まった。

東2局、親番の下石は終盤に伊達へ3900点（＋300点）を放銃。後に「50％くらいは当たると思っていた」と語ったこの局。解説の村上淳（最高位戦）も「（押すと）決めて打っていたのでしょう。さすがです」とうなずいた。

東4局1本場、下石は五・八万待ちでリーチし醍醐からロン。リーチ・赤・ドラの5200点（＋300点、供託1000点）を入手した。南1局は南と發が対子の配牌から、2副露でピンズの混一色をテンパイ。伊達からすぐに待ち牌の8筒がこぼれ、満貫のアガリでトップ目に立った。しかし南2局では亜樹に満貫ツモを許し、逆に2着へ転落する。

再逆転の一打が飛び出したのは南4局。亜樹とは7100点差の状況で、下石は7巡目にペン3索のテンパイを組んだ。チャンタ・三色同順が確定し、打点は足りている。ファンからは「こい！！！！」「すげーぞしげき！」「どわぁぁ！！」と大声援が上がった。4着目の醍醐がリーチを宣言したが、その後に下石がそっと3索を引き寄せ、ツモ・チャンタ・三色同順で8000点のアガリが完成。点棒の授受を終えると、下石は喜びを噛みしめるように、ギュッと目を閉じた。

試合後、「うれしいです」と端的に喜びを口にした下石。勝利のツモの瞬間については「気持ちイー！」と岐阜出身の関西人らしいノリでリポーターを笑わせた。「3桁の大台には明日中には乗せたい」と抱負を語った下石に、ファンからは「気持ちいいー！」「下石カッコいい！」「おめでとう！！」と祝福の嵐。

業界内で実力を高く評価されてきた男の初勝利は、新生BEAST Xにとって大きな一歩。ここから快進撃が始まるか。

【第2試合結果】

1着 BEAST X・下石戟（協会）4万1300点／＋61.3

2着 EX風林火山・二階堂亜樹（連盟）3万7400点／＋17.4

3着 KONAMI麻雀格闘倶楽部・伊達朱里紗（連盟）1万6900点／▲23.1

4着 セガサミーフェニックス・醍醐大（最高位戦）4400点／▲55.6

【10月2日終了時点での成績】

1位 EX風林火山 ＋336.2（12/120）

2位 U-NEXT Pirates ＋157.0（14/120）

3位 TEAM雷電 ＋79.5（12/120）

4位 赤坂ドリブンズ ＋28.7（8/120）

5位 BEAST X ▲1.2（12/120）

6位 KADOKAWAサクラナイツ ▲27.6（8/120）

7位 渋谷ABEMAS ▲104.2（12/120）

8位 EARTH JETS ▲118.7（12/120）

9位 KONAMI麻雀格闘倶楽部 ▲155.0（10/120）

10位 セガサミーフェニックス ▲194.7（12/120）

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）