二宮和也、初のFCイベント千秋楽の公式レポ 映像商品化で「オフィスにのホールディングス社員記録映像」収録へ
嵐・二宮和也が10月1日と2日、自身初となるファンクラブイベント『OFFICE NINO HOLDINGS FAN MEETING 2025 "Show Case"』の東京公演を、東京ガーデンシアターで開催した。9月から10月にかけ、全国5都市をめぐった二宮初のファンクラブイベントの千秋楽を飾った。
【ライブ写真】かっこよすぎ…！儚げな表情を浮かべる二宮和也
最終公演の模様を収録したBlu-ray・DVDが、12月25日に発売決定。各地のMC集に加え、ファンクラブ内で募集した映像で構成された「オフィスにのホールディングス社員記録映像」を収録するほか、さらに、40ページのスペシャルフォトブックレット付きの豪華内容となる。
■最終公演オフィシャルライブレポート
定刻。“にのコール”のなか、会場が暗転すると、大型ビジョンに二宮和也の姿が。楽屋からステージへと歩いてくる様子がリアルタイムで映し出されていく。やがて盛大な拍手と歓声のなか暗闇に包まれたステージ上に二宮が到着。1曲目「あの夢をなぞって」（YOASOBI。※以下、オリジナルアーティストを表記）を歌い始めると、リリックの〈好きだよ〉に差し掛かった刹那、暗闇だったステージから目のくらむような光彩が放たれ、「おじゃましまーーーす二宮和也です!! きょうは最高に楽しい思い出を作りましょう!!」という二宮のあいさつが高らかにこだました。無数の黄色のアクリルプレートライトの光が踊る客席の盛り上がりは冒頭から最高潮だ。その熱気と手拍子に応えるように、二宮はキレの良いダンスと張りのあるボーカルで観客を魅了していく。
二宮の衣装はオールホワイト。シューズのみが赤色で、MATSURI、Kya73、YuTa、miharuら4人のダンサーたちの赤い衣装とのリンクを感じさせる。続く、「異世界協奏曲」（清野研太朗）では、勇者の冒険を想起させるファンタジックな映像をバックに、魔物を倒し、大きくジャンプ！一転、アカペラから入る「Answer」（幾田りら）では、孤独と向き合い日々を紡いでいく“僕”の物語を切々と歌い上げる。
自身初のファンミーティングで二宮が選んだアプローチは、ズバリ“全力で歌って踊る”。最新カバーアルバム『◯◯と二宮と2』（読み：マルマルトニノミヤトツー）の収録曲を、熱の入ったボーカルとフレッシュなコレオグラフィーで届けていく。まさに、“歌って踊るアイドル・二宮和也の帰還”といったパフォーマンスだ。
「無事に最終日までたどりつくことができました」、「最高の一日になれば」と二宮が改めてファンにあいさつ。「ここからは、さまざまな愛についての歌を」と、祝祭感あふれる「薔薇とローズ」（さかいゆう）、ドラマチックなコレオグラフィーと映像が印象的な「ピアス」（さとう。）を絶唱。さらに、「未来花」（スキマスイッチ）では、親交のあるピアニスト・まらしぃのピアノ演奏の映像をバックに、繊細なファルセットとロングトーンを駆使して表情豊かなボーカルを聴かせる。
ここで、「二宮なりにいろいろなファンミーティングを研究した結果」と、ファンから寄せられた“質問コーナー”へ。そのほか、本公演のDVD／Blu-ray、2026 年カレンダー、デジタル発行のファンクラブ会報を一冊のフィジカルにまとめたYEAR BOOKのリリース情報解禁を軽妙なトークで告知。時折、客席からの呼び掛けにも応えながら、客席全体を収めての記念撮影に興じるなど、和やかな時間が過ぎていく。
ここから"Show Case"はいよいよ後半へ。「僕の大好きな曲ですし、みなさまにも馴染みがある曲なんじゃないかと」と、ビジョンに描かれた満点の星々に囲まれて「夜空ノムコウ」（SMAP）を歌い上げると、星空が宇宙に変わり「謎謎」（RADWIMPS）へ。二宮と4人のダンサーが織り成す幾何学的なフォーメーションが素晴らしい。そして「ラストソング」（Official髭男dism）では、この日の二宮の会場入りから、リハーサル、バックステージの様子やファンの表情、つい先程までのステージの模様がダイジェストで映し出される。＜まだ遊びたりないよ／もっと歌いたいのにな＞という歌声とともに、この日、この場所だけの貴重な“思い出”をファンとともに分かち合おうとする二宮の想いが伝わってくる。
ラストのMCでは、カバーを快諾してくれた楽曲のオリジナルアーティストたちへの感謝を語り、「またみんなで集まることを期待して」と笑顔を見せる。そして、「嫌なこと、理不尽なことが起こるかもしれないけど、そんなときはこの動画を観て、明日だけでもがんばってみようと思ってもらえるとうれしい」と、“撮影OK”で「週末のマーチ」（Ryo Umekawa）を清々しくパフォーマンス。去り際、華麗に投げキッスをキメると、自身初のファンミーティングとなった“Show Case”の全公演が幕を閉じた。
それぞれの日々のなか、自分と向き合い、前を向いて未来へと歩む人たち＝ファンへエールをおくる。そんなアルバム『◯◯と二宮と2』の世界を基調に構成された初のファンミーティングは、二宮の才気とセンスと魅力とマイペースが煥発した、眩いばかりのひとときとなった。
■商品情報
OFFICE NINO HOLDINGS FAN MEETING 2025 "Show Case"
発売日：2025年12月25日（木）
Blu-ray 8800円（税込）
DVD 8800円（税込）
商品仕様
・三方背仕様
・スペシャルフォトブックレット（40P）
グッズ撮影のメイキング風景から、リハーサルの様子、公演当日の写真までを40ページに収めたスペシャルフォトブックレット。 舞台裏から本番までの特別な瞬間を凝縮した一冊
特典映像
・各地質問コーナー集
愛知、福岡、北海道、大阪、東京公演の厳選された質問コーナーを収録
・オフィスにのホールディングス社員記録映像
オフィスにのホールディングス内で募集中の映像で制作される
収録内容 ※Blu-ray／DVD共通
1.あの夢をなぞって
2.異世界協奏曲
3.Answer
4.薔薇とローズ
5.ピアス
6.未来花
7.夜空ノムコウ
8.謎謎
9.ラストソング
10.週末のマーチ
【ライブ写真】かっこよすぎ…！儚げな表情を浮かべる二宮和也
最終公演の模様を収録したBlu-ray・DVDが、12月25日に発売決定。各地のMC集に加え、ファンクラブ内で募集した映像で構成された「オフィスにのホールディングス社員記録映像」を収録するほか、さらに、40ページのスペシャルフォトブックレット付きの豪華内容となる。
定刻。“にのコール”のなか、会場が暗転すると、大型ビジョンに二宮和也の姿が。楽屋からステージへと歩いてくる様子がリアルタイムで映し出されていく。やがて盛大な拍手と歓声のなか暗闇に包まれたステージ上に二宮が到着。1曲目「あの夢をなぞって」（YOASOBI。※以下、オリジナルアーティストを表記）を歌い始めると、リリックの〈好きだよ〉に差し掛かった刹那、暗闇だったステージから目のくらむような光彩が放たれ、「おじゃましまーーーす二宮和也です!! きょうは最高に楽しい思い出を作りましょう!!」という二宮のあいさつが高らかにこだました。無数の黄色のアクリルプレートライトの光が踊る客席の盛り上がりは冒頭から最高潮だ。その熱気と手拍子に応えるように、二宮はキレの良いダンスと張りのあるボーカルで観客を魅了していく。
二宮の衣装はオールホワイト。シューズのみが赤色で、MATSURI、Kya73、YuTa、miharuら4人のダンサーたちの赤い衣装とのリンクを感じさせる。続く、「異世界協奏曲」（清野研太朗）では、勇者の冒険を想起させるファンタジックな映像をバックに、魔物を倒し、大きくジャンプ！一転、アカペラから入る「Answer」（幾田りら）では、孤独と向き合い日々を紡いでいく“僕”の物語を切々と歌い上げる。
自身初のファンミーティングで二宮が選んだアプローチは、ズバリ“全力で歌って踊る”。最新カバーアルバム『◯◯と二宮と2』（読み：マルマルトニノミヤトツー）の収録曲を、熱の入ったボーカルとフレッシュなコレオグラフィーで届けていく。まさに、“歌って踊るアイドル・二宮和也の帰還”といったパフォーマンスだ。
「無事に最終日までたどりつくことができました」、「最高の一日になれば」と二宮が改めてファンにあいさつ。「ここからは、さまざまな愛についての歌を」と、祝祭感あふれる「薔薇とローズ」（さかいゆう）、ドラマチックなコレオグラフィーと映像が印象的な「ピアス」（さとう。）を絶唱。さらに、「未来花」（スキマスイッチ）では、親交のあるピアニスト・まらしぃのピアノ演奏の映像をバックに、繊細なファルセットとロングトーンを駆使して表情豊かなボーカルを聴かせる。
ここで、「二宮なりにいろいろなファンミーティングを研究した結果」と、ファンから寄せられた“質問コーナー”へ。そのほか、本公演のDVD／Blu-ray、2026 年カレンダー、デジタル発行のファンクラブ会報を一冊のフィジカルにまとめたYEAR BOOKのリリース情報解禁を軽妙なトークで告知。時折、客席からの呼び掛けにも応えながら、客席全体を収めての記念撮影に興じるなど、和やかな時間が過ぎていく。
ここから"Show Case"はいよいよ後半へ。「僕の大好きな曲ですし、みなさまにも馴染みがある曲なんじゃないかと」と、ビジョンに描かれた満点の星々に囲まれて「夜空ノムコウ」（SMAP）を歌い上げると、星空が宇宙に変わり「謎謎」（RADWIMPS）へ。二宮と4人のダンサーが織り成す幾何学的なフォーメーションが素晴らしい。そして「ラストソング」（Official髭男dism）では、この日の二宮の会場入りから、リハーサル、バックステージの様子やファンの表情、つい先程までのステージの模様がダイジェストで映し出される。＜まだ遊びたりないよ／もっと歌いたいのにな＞という歌声とともに、この日、この場所だけの貴重な“思い出”をファンとともに分かち合おうとする二宮の想いが伝わってくる。
ラストのMCでは、カバーを快諾してくれた楽曲のオリジナルアーティストたちへの感謝を語り、「またみんなで集まることを期待して」と笑顔を見せる。そして、「嫌なこと、理不尽なことが起こるかもしれないけど、そんなときはこの動画を観て、明日だけでもがんばってみようと思ってもらえるとうれしい」と、“撮影OK”で「週末のマーチ」（Ryo Umekawa）を清々しくパフォーマンス。去り際、華麗に投げキッスをキメると、自身初のファンミーティングとなった“Show Case”の全公演が幕を閉じた。
それぞれの日々のなか、自分と向き合い、前を向いて未来へと歩む人たち＝ファンへエールをおくる。そんなアルバム『◯◯と二宮と2』の世界を基調に構成された初のファンミーティングは、二宮の才気とセンスと魅力とマイペースが煥発した、眩いばかりのひとときとなった。
■商品情報
OFFICE NINO HOLDINGS FAN MEETING 2025 "Show Case"
発売日：2025年12月25日（木）
Blu-ray 8800円（税込）
DVD 8800円（税込）
商品仕様
・三方背仕様
・スペシャルフォトブックレット（40P）
グッズ撮影のメイキング風景から、リハーサルの様子、公演当日の写真までを40ページに収めたスペシャルフォトブックレット。 舞台裏から本番までの特別な瞬間を凝縮した一冊
特典映像
・各地質問コーナー集
愛知、福岡、北海道、大阪、東京公演の厳選された質問コーナーを収録
・オフィスにのホールディングス社員記録映像
オフィスにのホールディングス内で募集中の映像で制作される
収録内容 ※Blu-ray／DVD共通
1.あの夢をなぞって
2.異世界協奏曲
3.Answer
4.薔薇とローズ
5.ピアス
6.未来花
7.夜空ノムコウ
8.謎謎
9.ラストソング
10.週末のマーチ