間宮祥太朗、アイドル誌の撮影でカメラマンが思わぬ勘違い「恥ずかしかったです」

10月1日、日本テレビ系『上田と女が吠える夜』に、間宮祥太朗が出演。WEST.の重岡大毅との仕事で戸惑ってしまったことを明かした。

番組中、“仕事でイライラしたこと”を聞かれた間宮は、「宣伝で雑誌の稼働がある時とかにアイドルの子と2人でとか。この間で言うと、WEST.のしげ（重岡）と共演した時に」と、話を切り出した。

続けて、「アイドル誌の撮影ってすごい動いて、すごいはっちゃけた感じで撮るのがベースにあるらしいんですけど。俺なんかカメラマンの人に言われないと動かないんです」「で、ずっと微動だにせず撮影してたら、すごい緊張してると思われて」と、指示がないので動かずにいたところ、緊張していると勘違いされてしまったと明かした。

その上で、「カメラマンさんに、『ちょっと1回間宮さんリラックスしましょうか』『深呼吸！ス〜ハ〜』ってやられて」「隣でしげが、『大丈夫！間宮できるんで！祥太朗できるから！大丈夫です』って」と、重岡からもフォローされたといい、「恥ずかしかったです」と苦笑いしていた。