歌手和田アキ子（75）が3日、TBS系「ラヴィット！」（月〜金曜午前8時）に生出演。代打MCとして登場した。

MCの田村真子アナウンサーは夏休み中。今週は日替わりで代打MCが出演しているが、オープニングで麒麟川島明の隣に赤いジャケットを着た和田の姿が。川島が自己紹介すると、続けて「和田アキ子でございます」と頭を下げた。

和田は同局「アッコにおまかせ！」の宣伝のために出演したといい「『いいやん。出してもらお』って軽く考えてたの。何時？ 言うたら『アッコさん、3時半か4時に起きてください』って言われて」と早起きの指示に驚いた様子。番組が朝8時スタートとは知らず「悪いけど見てないのよ」とぶっちゃけた。スタッフとのやりとりについても「『すいません。アナウンサーがいつもの方がお休みで。代わりにやってください』って。誰に言うてんねん」とジョークを飛ばして笑わせた。

また「こう見えて緊張してるの」と告白し、「見ろ、この台本！ 全部赤線引いてる。最後に読み直したの夜中の3時半や！」と赤いラインがびっしりと引かれた台本を披露。川島が「3時半に起きたんでしょう？」と聞くと、「寝てないの」と寝ずに局入りしたと明かした。

番組には「−おまかせ！」でタッグを組む俳優峰竜太も出演した。和田はオープニングの途中で「もうあれやね、MC峰くんに変わってもらった方がいいね。ちゃんとしたことは峰くんの方がうまいもん」と峰への一方的に交代を宣言すると、川島は「早っ！ここまでですか？」。和田は「うん。あとはにぎやかし」と笑わせ、川島は「アッコさんアウト、峰インでお届けします」とまとめていた。