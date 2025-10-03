¥·¥«ÊóÆ»½ä¤ëÀ¼ÌÀÈ¯É½¤ÎÆü¥Æ¥ì¤Ë¡ÖÃæ½ý¤·¤¿È¯¿®¼Ô¤ò³«¼¨ÀÁµá¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡×53ºÐ¥¿¥ì¥ó¥È¤¬¿Ê¸À
¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥¹¥Þ¥¤¥ê¡¼¥¥¯¥Á¡Ê53¡Ë¤¬3Æü¡¢X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£ÆàÎÉ¸©¤ÎÆàÎÉ¸ø±à¤Ç¤Î¥·¥«¤Ø¤ÎË½ÎÏ¤ò¤á¤°¤ëÊóÆ»¤Ç¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤¬À¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¤¿·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
Æ±¶É¤Ï¡Önews every¡¥¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸á¸å3»þ50Ê¬¡Ë¤ÎÈÖÁÈ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¡Ö9·î29Æü¤ËÊüÁ÷¤·¤¿¡ØÆàÎÉ¸ø±à¤Î¼¯¤Ø¤ÎË½ÎÏ¡Ù¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ï¡¢¼èºà¤Ç³ÎÇ§¤¬¼è¤ì¤¿¾ðÊó¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢¼èºà¤Ë¤ªÅú¤¨¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤äÌµ´Ø·¸¤ÎÊý¤ËÂÐ¤·¡¢ÈðëîÃæ½ý¤äÌÂÏÇ¹Ô°ÙÅù¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¸·¤Ë¿µ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¯¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
9·î29Æü¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¡Ê4ÆüÅê³«É¼¡Ë¤ËÎ©¸õÊä¤·¤Æ¤¤¤ë¹â»ÔÁáÉÄ»á¤¬¡¢³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤òÇ°Æ¬¤Ë¡ÖÆàÎÉ¤Î¥·¥«¤ò½³¤ê¾å¤²¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿¤³¤È¤òÊóÆ»¡£ÈÖÁÈ¤Ï¡¢ÆàÎÉ¸ø±à¤Î¼þÊÕ¼èºà¤È¤·¤Æ¡Ö¥¬¥¤¥É¤òÌ³¤á¤Æ10Ç¯°Ê¾å¡×¤È¤Î¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿½÷À¤¬¡Ö¥·¥«¤µ¤ó¤ËÊª¤ò»È¤Ã¤Æ¤¿¤¿¤¤¤¿¤ê¡¢¹¶·âÅª¤Ê´Ñ¸÷¤ÎÊý¤È¤«¤Ï¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤¢¤Þ¤ê¸«¤«¤±¤Ê¤¤¡×¡Ö¤É¤Î¹ñ¤ÎÊý¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤Æ¤â¡¢Ä¹¤¯¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿ÍÍ»Ò¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¸ø±à¶á¤¯¤Î°û¿©Å¹¤ÇÌó25Ç¯¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¾Ò²ð¤·¤¿ÃËÀ¤Î¼èºà·ë²Ì¤âÊüÁ÷¡£³°¹ñ¿Í¤¬¥·¥«¤òÆ§¤ó¤À¤ê½³¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿ÌÜ·â·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤«¡¢¤È¤Î¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¡ÖËÍ¤Ï¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤à¤·¤í³°¹ñ¤ÎÊý¤Î¤Û¤¦¤¬¡¢¥Õ¥ì¥ó¥É¥ê¡¼¤Ë¼¯¤È¿¨¤ì¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤Î²óÅú¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¤³¤Î±ÇÁü¤ò¤á¤°¤ê¡¢SNS¾å¤Ç¤µ¤Þ¤µ¤Þ¤Ê°Õ¸«¤¬Ê®½Ð¡£X¤Ç¤Ï¡¢½÷À¤Î½êÂ°¤¹¤ë²ñ¼Ò¤ÎÂåÉ½¤ÈÌ¾¾è¤ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬½Ð¸½¤·¡ÖÈà½÷¤Ï¼Âºß¤¹¤ë¿Í´Ö¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤È¼çÄ¥¤¹¤ë»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¥¥¯¥Á¤Ï¡ÖÆàÎÉ¸ø±à¤Î¥·¥«¤á¤°¤ëÊóÆ»¤ÇÆü¥Æ¥ì¤¬À¼ÌÀ¡£¼«Ê¬¤¬¿®¤¸¤ë¾ðÊó¤È°ã¤¦¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤Ç¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¿Í¤Î´é¤Þ¤Ç»¯¤·¡¢¥ä¥é¥»¤À¤È¤«¡ØÃµ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ù¤ÈSNS¤ËÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¿½¸ÃÄ¡£É¬¤º¤Þ¤¿µ¯¤¤ë¤è¡×¤ÈÃí°Õ´µ¯¡£¡ÖÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤¬Ãæ½ý¤·¤¿È¯¿®¼Ô¤ò³«¼¨ÀÁµá¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡£¼¡¤Ï¼«Ê¬Ã£¤¬Ãµ¤µ¤ì¤ëÈÖ¡£¤â¤¦¤½¤¦¤¤¤¦»þÂå¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¥¥¯¥Á¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡Ö¥¹¥Þ¥¤¥ê¡¼¤µ¤ó¤Î¤ª¤Ã¤·¤ã¤é¤ì¤ëÄÌ¤ê¡£"¥ä¥é¥»"¤À¡¢¤È¼èºà¤ò¼õ¤±¤¿Êý¡¹¤òÃµ¤·²ó¤ê¡¢¼Âºß¤·¤¿¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤¿ÅÓÃ¼¡¢°ìÅ¾¤·º£ÅÙ¤Ï¡¢¼èºà¤ò¼õ¤±¤¿ÃËÀ¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ø¤Î¶ÈÌ³Ë¸³²¡¢½÷À¤Ø¤ÎÈðëîÃæ½ý¤Ø¤ÈÍ¶Æ³¡¢¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥È¤µ¤»¤ë¼êË¡¤Ç¤·¤¿¡£Èà¤é¤Î²º¤ä¤«¤ÊÆü¾ï¤È¼Ò²ñÀ¸³è¤òÊø²õ¤µ¤»¤è¤¦¤È¤¹¤ëÌÀ³Î¤Ê"°Õ¿Þ"¡£¶¸µ¤¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö¤½¤ÎÁ°¤Ë¼ÂºÝ¤Ë»Å¹þ¤ß¤«¤É¤¦¤«¤¬ËÜÅö¤«¤É¤¦¤«¤ò¸«Äê¤á¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î·ï¤·¤«¤ê¡¢³¹Æ¬¤ÎÀ¼¤È¤«¸À¤Ã¤ÆËè²óÆ±¤¸¿Í¤¬¿§¡¹¤Ê¾ì½ê¤Ç¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤µ¤ì¤Æ°õ¾ÝÁàºî¤µ¤ì¤¿»öÎã¤¬Â¿¤¹¤®¤ë¤Î¤Ç¥Þ¥¹¥³¥ßÁ´ÂÎ¤Ë¼Ò²ñ¤¬¿®ÍÑ¤µ¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö²¾¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¶É¤ÎÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿ÊÐ¸þÊóÆ»¤ä¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¸Ä¿Í¤Î¶Ð¤áÀè¤Ë¹¶·â¤¹¤ëÍýÍ³¤Ï°ìÀÚ¤Ê¤¤¤ä¤í¡×¤Ê¤É¤È½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£