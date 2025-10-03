コーヒーにごま油……！？かどや公式のちょい足しアレンジを試してみた
10月1日は「コーヒーの日」。そんな記念日に合わせて、かどや製油公式Xが「コーヒーの日の朝はコレで決まり！」と、提案してきたのは……まさかの「ミルクコーヒーに純正ごま油をちょい足し」なるアレンジでした。
「香ばしくコクが出ます！」と自信満々に書かれてはいましたが、コーヒーとごま油……。その組み合わせ、誰が想像したでしょうか。ですが、目に入ってしまったからには、記者として見逃すわけにいきません。ということで、今回試してみました。
投稿によると、作り方はミルクコーヒーを用意し、ごま油を加えるだけ。
細かい分量は指定されていなかったので、ひとまず2、3滴ポタポタと垂らしてみました。
表面に油が浮いている様子は、どう見ても「スープの上に浮かんだ脂」なんですが……。これを敢えて朝にオススメするとは、なかなかのチャレンジ精神です。
匂いを嗅いでみると……はっきりとごま油の香りが感じられます。その後ろからほんのりとコーヒーが香り、その奇妙なハーモニーに思わず笑いが込み上げてきました。
■ いざ実飲 思いっきり好みが分かれる味
よし、覚悟を決めてひと口。じっくりと味わうように飲んでみると……。
うん……「コーヒー＋ごま油」そのまま……ですね。「こうなるだろうな」という予想通りの味で、良くも悪くも味の裏切りゼロ。逆に驚かされた気分です。
たしかにコクは増したような気もしますが……舌の上と喉奥で広がるごま油のねっとりとした存在感が強烈で、コーヒーを飲んでいるはずなのに、頭の中では「これコーヒーだよな？」と混乱が発生。
決して「まずい」というわけではないものの、好みが思いっきり分かれる味と言えそうです。
ごま油が大好きな人なら楽しめるかもしれませんが、個人的には、コーヒーはやはりコーヒーとして飲みたい……かも。
■ 結論：「話のネタ的にはあり」な味
正直な感想を一言でまとめると……「話のネタ的にはあり」といったところでしょうか。飲んだ人の感想を見てみても、賛否がきっぱりと別れるようです。
かどや公式の挑戦的すぎる「コーヒー＋ごま油」の組み合わせ。全国のモノ好きさんは、どうぞお試しあれ。
コーヒーの日の朝はコレで決まり！
ミルクコーヒーに純正ごま油☕
ちょい足しで香ばしくコクのあるコーヒーに変身✨ pic.twitter.com/UCzGyvevhA
— かどや製油🦭 (@kadoya_seiyu) October 1, 2025
