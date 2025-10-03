¿·NISA¤è¤ê¸ú²ÌÅª¤ËÏ·¸å»ñ¶â¤¬¤Ä¤¯¤ì¤ë¡ÄÆ±¤¸Åê»ñ·ë²Ì¤Ç¤â¼õ¼èÁí³Û¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ë"ºÇ¶¯¤ÎÀáÀÇ¾¦ÉÊ"¤ÎÌ¾Á°
¢£2026Ç¯¡¢27Ç¯¤Î²þÀµ¤Ï¡ÖiDeCo²þ°¡×¤Ê¤Î¤«
iDeCo¤Ï2027Ç¯1·î1Æü¤«¤é²ÃÆþ¡Ê²ÄÇ½¡ËÇ¯Îð¤¬70ºÐ¤Ë°ú¤¾å¤²¤é¤ì¡¢³ÆÈïÊÝ¸±¼Ô¤ÎÀÑ¤ßÎ©¤Æ²ÄÇ½³Û¤âÁý³Û¤µ¤ì¤ë¡£
¤³¤ì¤Ï·ÀÌó¼Ô¤Ë¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤²þÀµ¤À¤¬¡¢°ìÊý¡¢2026Ç¯1·î1Æü¤«¤é¼õ¤±¼è¤ê³Û¤Ø¤ÎÂà¿¦½êÆÀ¹µ½ü¤ÎÅ¬ÍÑÊýË¡¤¬5Ç¯¥ë¡¼¥ë¤«¤é10Ç¯¥ë¡¼¥ë¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¡£´û¤Ë²ÃÆþºÑ¤ß¤Î¿Í¤â¡¢º£¸å¤ÏÈÝ±þ¤Ê¤·¤Ë10Ç¯¥ë¡¼¥ë¤È¤Ê¤ë¤Î¤À¡£
¤³¤ÎÊÑ¹¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼õ¤±¼è¤ê³Û¤Ë²ÝÀÇ¤ò¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¼õ¤±¼è¤ê»þ´ü¤Î¥Þ¥Í¡¼¥¸¤¬¤à¤º¤«¤·¤¯¤Ê¤ë¡£iDeCo¤Î±¿ÍÑ¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¹Ô¤¦¤Ù¤¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤¿¤¤¡£
NISA¤Ï²ÃÆþ¡¦ÀÑÎ©¡¦°ú½Ð¤ËÇ¯ÎðÀ©¸Â¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¼«Í³¤Ê»ñ¶â·×²è¤È±¿ÍÑ¤¬¤Ç¤¤ë¡£½»Âð»ñ¶â¡¢¶µ°é»ñ¶â¡¢¥ì¥¸¥ã¡¼»ñ¶â¤Ê¤É°ìÈÌ»ñ¶â¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤ËÅ¬¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£iDeCo¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤ÇÏ·¸å»ñ¶â¤òÃù¤á¤ë¤¿¤á¤ÎÀ©ÅÙ
°ìÊý¡¢iDeCo¤Ï¸Ä¿ÍÇ¯¶â¤È¤Î°ÌÃÖ¤Å¤±¤Î¤¿¤á¡¢60ºÐ¤Þ¤Ç°ú¤½Ð¤·¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¸øÅªÇ¯¶â¤ÎÊä´°¤È¤·¤ÆÏ·¸å»ñ¶â¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£±¿ÍÑ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢±¿ÍÑ±×¤ÎÈó²ÝÀÇ¤Ë²Ã¤¨¡¢³Ý¶âÈó²ÝÀÇ¤ÎÀÇ¤Î´ÔÉÕ¤òÁÀ¤¦¤³¤È¡¢¤½¤ì¤Ë²Ã¤¨¡¢¼õ¤±¼è¤ê¤ÎºÝ¤ËÀÇ¶â¤ò¤Ê¤ë¤Ù¤¯¼è¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë½Ð¸ýÀïÎ¬¤ò¥Þ¥Í¡¼¥¸¤¹¤ë¤³¤È¤À¡£
²ñ¼Ò°÷¤Î¿Í¤ÎNISA¤ÈiDeCo¤Î»È¤¤Ê¬¤±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¨¤Ð¡¢20Âå¤Ê¤É¤Î¼ã¤¤¤³¤í¤Ï¡¢½»Âð»ñ¶â¤ä»Ò¶¡¤Î¶µ°é»ñ¶â¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆNISA¤òÍ¥Àè¤¹¤ë¡£¼ýÆþ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¯¤ë40Âå°Ê¹ß¤ÏNISA¤ÈiDeCo¤ÎÎ¾Êý¤òÀÑ¤ßÎ©¤Æ¡¢°ìÈÌ»ñ¶â¤ÈÏ·¸å»ñ¶â¤ÎÎ¾Êý¤ò¤¿¤á¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÍýÁÛÅª¤À¡£
¼ýÆþ¤ÎÂ¿¤¤¿Í¤¬iDeCo¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¤È¡¢¼¡¤Ë½Ò¤Ù¤ë³Ý¶â»ÙÊ§¤¤»þ¤ÎÀáÀÇ¸ú²Ì¤âÂç¤¤¯¤Ê¤ë¡£
¢£³Ý¶âÀáÀÇ¸ú²Ì¤È¤¤¤¦iDeCo¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥á¥ê¥Ã¥È
Ëº¤ì¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤iDeCo¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï³Ý¶â»ÙÊ§¤¤»þ¤ÎÀáÀÇ¸ú²Ì¤À¡£
¡Ö³Ý¶â»ÙÊ§¤¤»þ¡×¤ÎÀÇÀ©¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
NISA¤Ç¤Ï²ÝÀÇ¤È¤Ê¤ê¡¢iDeCo¤Ç¤ÏÈó²ÝÀÇ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
NISA¤ÇÀÑÎ©¤ò¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¼«Ê¬¤Î½ê»ý¶â¤«¤é³Ý¶â¤ò½Ð¤¹¤À¤±¤À¤¬¡¢iDeCo¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢³Ý¶âÁ´³Û¤¬½êÆÀ¹µ½ü¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÀÇ¶â¤Î´ÔÉÕ¤¬¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤È¤³¤í¤¬°ã¤¦¡£
NISA¡¢iDeCo¤È¤â¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î±¿ÍÑ±×¤ËÂÐ¤·ÀÇ¶â¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÀáÀÇ¾¦ÉÊ¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ê¶ä¹ÔÍÂ¶â¡¢³ô¼°¡¢Åê»ñ¿®Â÷¤Ê¤É¤Ï±¿ÍÑ±×¤Ë20.315¡ó¤ÎÀÇ¶â¤¬¤«¤«¤ë¡£¡Ë¤¬¡¢iDeCo¤Ï¤½¤ì¤Ë²Ã¤¨¤Æ³Ý¶â»ÙÊ§¤¤»þ¤ËÀÇ³Û´ÔÉÕ¤¬¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¢¤È¤«¤é½Ò¤Ù¤ë¼õ¤±¼è¤ê»þ¤Î¥Þ¥Í¡¼¥¸¤µ¤¨¤¦¤Þ¤¯¤ä¤ì¤ÐºÇ¶¯¤ÎÀáÀÇ¾¦ÉÊ¤Ë¤Ê¤ë¡£
³Ý¶âÁ´³ÛÈó²ÝÀÇ¤¬¤É¤Î¤¯¤é¤¤¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë¤«¤Ï¼¡¤ÎÄÌ¤ê¤À¡£
·î4Ëü±ß¡áÇ¯48Ëü±ß¤òNISA¤Þ¤¿¤ÏiDeCo¤Ë40Ç¯´ÖÅê»ñ¤·¤¿¾ì¹ç¡¢ÀÑÎ©Áí³Û¤Ï1920Ëü±ß¤Ë¤Ê¤ë¡£¤È¤³¤í¤¬NISA¤Î¼õ¤±¼è¤êÁí³Û¤Ï3713Ëü±ß¤ÇÀÑÎ©Áí³Û¤Î1.93ÇÜ¤ËÂÐ¤·¡¢iDeCo¤Î¼õ¤±¼è¤êÁí³Û¡Ê´ÔÉÕ¤µ¤ì¤¿½êÆÀÀÇ¤ò´Þ¤à¡Ë¤Ï4102Ëü±ß¤ÇÀÑÎ©Áí³Û¤Î2.14ÇÜ¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤Îº¹¤Î384Ëü±ß¤Ï³Ý¶âÀáÀÇ¸ú²Ì¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤À¡£
¢£1Ç¯¤ÇÌó10Ëü±ß¤ÎÀÇ¶â¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¯¤ë
³Ý¶âÀáÀÇ¸ú²Ì¤Ï¤Ä¤®¤Î¤è¤¦¤Ë·×»»¤µ¤ì¤ë¡£
ÀÑÎ©Ç¯³Û¡§48Ëü±ß¡ß¡Ê½êÆÀÀÇÎ¨10¡ó¡Ü½»Ì±ÀÇÎ¨10¡ó¡Ë¡áÇ¯Åö¤¿¤êÀÇ´ÔÉÕ³Û9.6Ëü±ß
Ç¯Åö¤¿¤êÀÇ´ÔÉÕ³Û9.6Ëü±ß¡ß40Ç¯¡á40Ç¯´Ö¤ÎÀÇ´ÔÉÕ³Û384Ëü±ß
¤¹¤Ê¤ï¤Á¡¢iDeCo¤ËÅê»ñ¤¹¤ë¤È¡¢³Ý¶â¤Ë¤«¤«¤ëÀÇ¶â¤¬´ÔÉÕ¤µ¤ì¡¢40Ç¯´Ö¤Ç384Ëü±ß¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤·¤«¤â¡¢¤³¤ì¤Ï¡¢À¸³¶Ê¿¶ÑÇ¯¼ý500Ëü±ß¤«¤é700Ëü±ß¤Î¿Í¤Î¾ì¹ç¤Ç¡¢Ê¿¶ÑÇ¯¼ý¤¬700Ëü±ß¤«¤é1100Ëü±ß¤Î¿Í¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢½êÆÀÀÇÎ¨¤¬¹â¤¤¤Î¤Ç¡¢ÀÑÎ©Ç¯³Û¡§48Ëü±ß¡ß¡Ê½êÆÀÀÇÎ¨20¡ó¡Ü½»Ì±ÀÇÎ¨10¡ó¡Ë¡ß40Ç¯¡á40Ç¯´Ö¤ÎÀÇ´ÔÉÕ³Û576Ëü±ß¤ËÁý¤¨¤ë¡ÊÀÇ¼ý¤È´ÔÉÕÀÇ³Û¤Î´Ø·¸¤Ï³µ»»¤Ë¤è¤ëÌÜ°Â¡Ë¡£
¢£ÀÑÎ©¤òÄ¹´ü¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÂ³¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡©
²ñ¼Ò°÷¤Ç¤¢¤ì¡¢¸Ä¿Í»ö¶È¼ç¤Ç¤¢¤ì¡¢ÀÑÎ©¶â³Û¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤Î¤¬¶ì¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÀÑÎ©¤ò¸º³Û¤·¤¿¤ê¡¢iDeCo¤ò¤ä¤á¤Æ¤·¤Þ¤ª¤¦¤È»×¤¦¤È¤¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢³Ý¶â¤ÎÀáÀÇ¸ú²Ì¤ÇÆÀ¤¿¶â³Û¤òÀ¸³èÈñ¤Ë²ó¤µ¤º¡¢iDeCo¤Î³Ý¶â¤È¤·¤ÆºÆÅê»ñ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¤¤¤¤¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢iDeCo¤Î³Ý¶â¤òÊäÅ¶¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Áý¤ä¤¹¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡£
¸½¾õ¤Ç¤â60ºÐ¤Þ¤Ç¤Ï¥ê¥¿¡¼¥ó¤ò¼õ¤±¼è¤ì¤Ê¤¤iDeCo¤À¤¬¡¢³Ý¶âÀáÀÇ¸ú²Ì¤Ï60ºÐ°ÊÁ°¤Ë¼õ¤±¼è¤ì¤ëÎã³°Åª¤Ê¥ê¥¿¡¼¥ó¤À¡£¤½¤ì¤òºÆÅê»ñ¤Ë²ó¤»¤Ð¡¢»ñ¶â·×²è¤Ï¤µ¤é¤Ë¶¯¸Ç¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢iDeCo¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï³Ý¶â¤ÎÀáÀÇ¸ú²Ì¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤´Íý²ò¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤È»×¤¦¡£
¢£iDeCo²þÀµ¤ÇºÇ¤â²¸·Ã¤ò¼õ¤±¤ë¤Î¤ÏÃ¯¤«¡©
¤³¤Î¤è¤¦¤ÊiDeCo¤Î²þÀµ¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤òºÇÂç¸Â¤Ë¼õ¤±¤ë¿Í¤Ï¸Ä¿Í»ö¶È¼ç¤À¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
1¡¥ÀÑÎ©¶â³Û¤Î¾å¸Â¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ë¡ÊÇ¯³ÛºÇÂç90Ëü±ß¡Ë¤Î¤Ç³Ý¶âÀáÀÇ¸ú²Ì¤òºÇÂç²½¤Ç¤¤ë
2¡¥¸Ä¿Í»ö¶È¼ç¤ÏÂà¿¦¶â¤¬¤Ê¤¤¤«¡¢¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¼õ¤±¼è¤ê»þ´ü¤ò¼«Ê¬¤Ç¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç10Ç¯¥ë¡¼¥ë¤òÆ¨¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¸Ä¿Í»ö¶È¼ç¤È¤È¤â¤Ë¥ª¡¼¥Ê¡¼·Ð±Ä¼Ô¤â¼«Ê¬¤ÇÂà¿¦¶â¤Î¼õ¤±¼è¤ê»þ´ü¤ò·è¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢iDeCo¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤òºÇÂç²½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¢£²ñ¼Ò°÷¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎiDeCo¤Î³èÍÑÊýË¡
¤½¤ì¤Ç¤Ï¡¢²ñ¼Ò°÷¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢iDeCo¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤òºÇÂç²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¡©
¤½¤ì¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ëÁ°¤Ë¡¢10Ç¯¥ë¡¼¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
iDeCo¼õ¤±¼è¤ê»þ¤Î10Ç¯¥ë¡¼¥ë¤È¤Ï¡©
¤³¤³¤Ç¡¢iDeCo¤¬NISA¤ËÈæ¤ÙÉÔÍø¤ÊÅÀ¤Ç¤¢¤ë¼õ¤±¼è¤ê»þ¤ÎÀÇÀ©¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤è¤¦¡£
iDeCo¤Î¼õ¤±¼è¤ê¶â¤Ï²ÝÀÇ¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢Í¥¶øÀÇÀ©¤Ç¤¢¤ë¸øÅªÇ¯¶âÅù¹µ½ü¤Þ¤¿¤ÏÂà¿¦½êÆÀ¹µ½ü¤¬Å¬ÎÌ¤µ¤ì¤ë¡£
iDeCo¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤òºÇÂç²½¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¼õ¤±¼è¤ê»þ¤ÎÀÇ¶â»ÙÊ§¤¤¤ò¥¼¥í¤Þ¤¿¤ÏºÇ¾®²½¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¡£
iDeCo¤Î¼õ¤±¼è¤ê³Û¤ò°ì»þ¶â¤Ç¤â¤é¤Ã¤¿¾ì¹ç¤ÇÀâÌÀ¤·¤è¤¦¡£
2026Ç¯°Ê¹ß¤Î¡Ö10Ç¯¥ë¡¼¥ë¡×¤Ë¤ª¤±¤ëÊÑ¹¹ÅÀ
1¡ËÂà¿¦½êÆÀ¹µ½üÅ¬ÍÑ¤Î¼õ¤±¼è¤ê´Ö³Ö¤ÎÍ×·ï¤¬5Ç¯¤«¤é10Ç¯¤Ë±äÄ¹¤µ¤ì¤¿
2026Ç¯1·î1Æü°Ê¸å¡¢iDeCo°ì»þ¶â¼õ¤±¼è¤ê¸å¤Ë¡¢²ñ¼ÒÂà¿¦¶â¡Ê°ì»þ¶â¡Ë¤ò¼õ¤±¼è¤ë¾ì¹ç¡¢10Ç¯¤Î´Ö³Ö¤ò¶õ¤±¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î°ì»þ¶â¤ËËþ³Û¤ÎÂà¿¦½êÆÀ¹µ½ü¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë¡£
2¡ËµÕ¤Ë¡¢¡Ö¼õ¤±¼è¤ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò10Ç¯°Ê¾å¤º¤é¤µ¤º¡×60ºÐ¤ÇiDeCo¡¢65ºÐ¤ÇÂà¿¦¶â¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿½¾Íè·¿¤Î¡Ö5Ç¯¤º¤é¤·ÀïÎ¬¡×¤ò¼è¤ë¤È¡¢Âà¿¦½êÆÀ¹µ½ü¤¬À©¸Â¤µ¤ì¡¢ÀÇÉéÃ´¤¬Áý¤¨¤ë¥±¡¼¥¹¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£
¢£ÂçÂ´22ºÐ¤Ç½¢¿¦¡¢±¿ÍÑ38¡Á48Ç¯¤Ç»î»»¤·¤¿
¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢iDeCo°ì»þ¶â¡¢²ñ¼ÒÂà¿¦¶â¡Ê°ì»þ¶â¡Ë¤Î´Ö³Ö¤ò¡5Ç¯¤È¤·¤¿¾ì¹ç¤È¡¢¢10Ç¯Ä¶¤È¤·¤¿¾ì¹ç¤ÇÀÇÉéÃ´¤Î°ã¤¤¤òÈæ¤Ù¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
Èæ³Ó¤ÎÁ°Äó
ÀÑÎ©³«»Ï¡§22ºÐ
iDeCo¼õ¤±¼è¤ê¡§60ºÐ»þÅÀ¡¢°ì»þ¶â¤Ç2000Ëü±ß
Âà¿¦¶â¼õ¤±¼è¤ê¡§¥±¡¼¥¹¡65ºÐ¡¢¥±¡¼¥¹¢70ºÐ¡¢°ì»þ¶â¤Ç2000Ëü±ß
¶ÐÂ³Ç¯¿ô¡§22ºÐ¤«¤é65ºÐ¡ÊÂà¿¦Ç¯Îð¡Ë¤Þ¤Ç¡ÊiDeCo¤Î¾ì¹ç¤Ï²ñ¼Ò¶ÐÂ³Ç¯¿ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÄÌ»»²ÃÆþÇ¯¿ô¤ò´ðÁÃ¤Ë¹µ½ü³Û»»Äê¡Ë
60ºÐ»þÅÀ¡§¶ÐÂ³38Ç¯¡¿65ºÐ»þÅÀ¡§¶ÐÂ³43Ç¯¡¿70ºÐ»þÅÀ¡§¶ÐÂ³48Ç¯
Âà¿¦½êÆÀ¹µ½ü¤Î·×»»¼°¡§
20Ç¯°Ê²¼¡§40Ëü±ß¡ß¶ÐÂ³Ç¯¿ô¡ÊºÇÄã80Ëü±ß¡Ë
20Ç¯Ä¶¡§800Ëü±ß¡Ü70Ëü±ß¡ß¡Ê¶ÐÂ³Ç¯¿ô¡Ý20Ç¯¡Ë
Âà¿¦½êÆÀ¶â³Û¡á¡Ê¼õ¤±¼è¤ê³Û¡Ý¹µ½ü³Û¡Ë¡à2¡Ê¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Î¾ì¹ç¤Ï¥¼¥í°·¤¤¡Ë
¥±¡¼¥¹¡¡¡60ºÐ¤ÇiDeCo2000Ëü±ß ¢ª 65ºÐ¤ÇÂà¿¦¶â2000Ëü±ß
¡Ê1¡Ë 60ºÐ iDeCo
¶ÐÂ³Ç¯¿ô¡á38Ç¯
¹µ½ü³Û¡á800Ëü¡Ü70Ëü¡ß¡Ê38¡Ý20¡Ë¡á800Ëü¡Ü1260Ëü¡á2060Ëü±ß
¼õ¤±¼è¤ê³Û¡á2000Ëü±ß
Âà¿¦½êÆÀ¶â³Û¡á¡Ê2000¡Ý2060¡Ë¡à2¡á¥Þ¥¤¥Ê¥¹¢ª0±ß
iDeCo¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÈó²ÝÀÇ¡£
¡Ê2¡Ë 65ºÐ ²ñ¼ÒÂà¿¦¶â
¶ÐÂ³Ç¯¿ô¡á43Ç¯
¹µ½ü³Û¡á800Ëü¡Ü70Ëü¡ß¡Ê43¡Ý20¡Ë¡á800Ëü¡Ü1610Ëü¡á2410Ëü±ß
¤³¤³¤Ç¡Ö10Ç¯¥ë¡¼¥ë¡×¤Ë¤è¤êÄ´À°¤¬É¬Í×¡£
60ºÐ¤ÇDC°ì»þ¶â¤ò¼õ¤±¼è¤ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¸å65ºÐ¤Ï10Ç¯Ì¤Ëþ¡Ê5Ç¯¸å¡Ë¤Ê¤Î¤Ç¡¢¹µ½ü³Û¤¬½ÅÊ£Ä´À°¤µ¤ì¤ë¡£¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¡¢60ºÐ»þÅÀ¤Î38Ç¯Ê¬¤¬´û¤Ë¹µ½ü¤Ç»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¡Ö43Ç¯¡Ý38Ç¯¡á5Ç¯Ê¬¡×¤·¤«¿·¤¿¤ËÂà¿¦¶âÂ¦¤Î¹µ½ü¤Ë»È¤¨¤Ê¤¤¡£
¹µ½ü³Û¡á70Ëü¡ß5Ç¯¡á350Ëü±ß
Âà¿¦¶â2000Ëü¡Ý¹µ½ü350Ëü¡á1650Ëü±ß
Âà¿¦½êÆÀ¶â³Û¡á1650¡à2¡á825Ëü±ß
¥±¡¼¥¹¡·ë²Ì
iDeCo²ÝÀÇ¡§0±ß
Âà¿¦¶â²ÝÀÇ¡§825Ëü±ß
¹ç·×²ÝÀÇÂà¿¦½êÆÀ¡á825Ëü±ß
ÀÇ³Û·×»»¡§½êÆÀÀÇ825Ëü¡ß0.23¡Ý63Ëü6000¡á126Ëü1500±ß
Éü¶½ÆÃÊÌ½êÆÀÀÇ126Ëü1500¡ß0.021¡á2Ëü6491±ß
½»Ì±ÀÇ825Ëü¡ß0.10¡á82Ëü5000±ß
½êÆÀÀÇ¡¡126Ëü1500±ß
Éü¶½ÀÇ¡¡2Ëü6491±ß
½»Ì±ÀÇ¡¡82Ëü5000±ß
ÀÇ³Û·×¡¡211Ëü2991±ß¡ÊÌó211Ëü±ß¡Ë
¥±¡¼¥¹¢60ºÐ¤ÇiDeCo2000Ëü±ß ¢ª 70ºÐ¤ÇÂà¿¦¶â2000Ëü±ß
¡Ê1¡Ë 60ºÐ iDeCo
¹µ½ü³Û¡Ê38Ç¯¡Ë¡á2060Ëü±ß
¼õ¤±¼è¤ê2000Ëü±ß¡Ý¹µ½ü2060Ëü±ß¡á¥Þ¥¤¥Ê¥¹ ¢ª 0±ß
¡Ê2¡Ë 70ºÐ Âà¿¦¶â
¶ÐÂ³Ç¯¿ô¡á48Ç¯
¹µ½ü³Û¡á800Ëü¡Ü70Ëü¡ß¡Ê48¡Ý20¡Ë¡á800Ëü¡Ü1960Ëü¡á2760Ëü±ß
¤¿¤À¤·¡¢60ºÐ¤ÎiDeCo¼õ¤±¼è¤ê¤«¤é10Ç¯°Ê¾å¡Ê70ºÐ¡Ë·Ð²á¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¿·¥ë¡¼¥ë¤Ç¤â¹µ½ü¤Ï¥Õ¥ë¤ËÅ¬ÍÑ²ÄÇ½¡£
Âà¿¦¶â2000Ëü±ß¡Ý¹µ½ü2760Ëü±ß¡á¥Þ¥¤¥Ê¥¹ ¢ª 0±ß
¥±¡¼¥¹¢·ë²Ì
iDeCo²ÝÀÇ¡§0±ß
Âà¿¦¶â²ÝÀÇ¡§0±ß
¹ç·×²ÝÀÇÂà¿¦½êÆÀ¡á0±ß¡Ê´°Á´Èó²ÝÀÇ¡Ë
ÀÇ³Û¡¡0±ß
5Ç¯¤º¤é¤·ÀïÎ¬¡ÊiDeCo60ºÐ¼õ¤±¼è¤ê¡§²ñ¼ÒÂà¿¦¶â65ºÐ¼õ¤±¼è¤ê¡Ë¤Ç¤Ï¡Ö¹µ½ü¤Î½ÅÊ£Ä´À°¡×¤¬¤«¤«¤ê¡¢ÀÇ³Û¤Ï211Ëü±ß¡£
²ñ¼ÒÂà¿¦¶â¼õ¤±¼è¤ê¤ò70ºÐ¤Þ¤ÇÃÙ¤é¤»¤ì¤Ð¡¢Èó²ÝÀÇ¤ÇÆ¨¤²ÀÚ¤ê²ÄÇ½¤À¡£
¤À¤«¤é¡¢iDeCo¤Î½Ð¸ýÀïÎ¬¤Ë¤ª¤¤¤Æ²ñ¼Ò¤ÎÂà¿¦¶â¤Î¼õ¤±¼è¤ê»þ´ü¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬ºÇ¤â½ÅÍ×¤Ê¤Î¤À¡£
¢£²ñ¼Ò°÷¤ÎiDeCo¤Î³èÍÑÊýË¡¤È10Ç¯¥ë¡¼¥ëÂÐºö
¤½¤ì¤Ç¤Ï¡¢²ñ¼Ò°÷¤Î10Ç¯¥ë¡¼¥ëÂÐºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
°ìÈÌ¤Î²ñ¼Ò°÷¤ÇiDeCo¤Î¼õ¤±¼è¤ê¶â¤È²ñ¼Ò¤ÎÂà¿¦°ì»þ¶â¤Î´Ö³Ö¤ò10Ç¯Ä¶¤Ë¤Ç¤¤ë¿Í¤Ï¤Þ¤º¤¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
iDeCo¤Î¼õ¤±¼è¤ê¶â¤Ï60ºÐ¤Ç¼õ¤±¼è¤ë¤Î¤¬ºÇÃ»¤Ê¤Î¤Ç¡¢²ñ¼Ò¤ÎÂà¿¦°ì»þ¶â¤Î¼õ¤±¼è¤ê¤Ï70ºÐ°Ê¹ß¤Ë¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤À¡£
¤À¤«¤é¡¢Â¿¤¯¤ÎYouTuberÀÇÍý»Î¤Ï10Ç¯¥ë¡¼¥ë¤Ø¤Î°Ü¹Ô¤ò¡Ö²þ°¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¡¢10Ç¯¥ë¡¼¥ë¤Î±Æ¶Á¤ò¤Ç¤¤ë¤À¤±¾¯¤Ê¤¯¤¹¤ëÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¢¤²¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£
1¡ËiDeCo¤òÇ¯¶â·Á¼°¡ÊÊ¬³ä¼õ¤±¼è¤ê¡Ë¤Ë¤¹¤ë
°ì»þ¶â¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Ç¯¶â¤È¤·¤Æ¼õ¤±¼è¤ì¤Ð¡¢¡ÖÂà¿¦½êÆÀ¹µ½ü¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¸øÅªÇ¯¶âÅù¹µ½ü¡×¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¡¢10Ç¯¥ë¡¼¥ë¤«¤éÆ¨¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢60ºÐ¤«¤é64ºÐ¤Þ¤Ç¤Î5Ç¯´Ö¤ÇiDeCo¤ò¼õ¤±¼è¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î´Ö¤Ï¸øÅªÇ¯¶â¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¡Ö¸øÅªÇ¯¶âÅù¹µ½ü¡×¤ò¥Õ¥ë¤Ë¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢65ºÐ¤Ç¤â¤é¤¨¤ë²ñ¼Ò¤ÎÂà¿¦°ì»þ¶â¤Ë¤Ï¡¢Âà¿¦½êÆÀ¹µ½ü¤ò¥Õ¥ë¤Ë»È¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
2¡ËiDeCo¤ò°ì»þ¶â¡ÜÇ¯¶âÊ»ÍÑ¤Ë¤¹¤ë
°ì»þ¶â¤Ç¼õ¤±¼è¤ëÉôÊ¬¤òÍÞ¤¨¡¢»Ä¤ê¤òÇ¯¶âÊ§¤¤¤ÇÊ¬³ä¼õ¤±¼è¤ê¤Ë¤¹¤ë¡¢
iDeCo¤Î°ì»þ¶âÉôÊ¬¤òÍÞ¤¨¤ë¤È¡¢²ñ¼Ò¤ÎÂà¿¦°ì»þ¶â¤È¹ç·×¤·¤Æ¤â¡¢Âà¿¦½êÆÀ¹µ½ü¤ÎÈÏ°ÏÆâ¤Ë¼ý¤Þ¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¡£
²ñ¼Ò¤ÎÂà¿¦°ì»þ¶â¤Î¼õ¤±¼è¤ê»þ´ü¤òÌ¾¼Â¤È¤â¤Ë70ºÐ°Ê¹ß¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¸Â¤ê¤Ï¡¢Âà¿¦½êÆÀ¹µ½ü¤È¸øÅªÇ¯¶âÅù¹µ½ü¤ÎÎ¾Êý¤ò¤¦¤Þ¤¯³èÍÑ¤·¤Æ¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±ÀÇ³Û¤ò¾¯¤Ê¤¯¤¹¤ëÊýË¡¤ò¤È¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
¡ÖiDeCo¼õ¤±¼è¤ê»þ¤Î10Ç¯¥ë¡¼¥ë¤È¤Ï¡©¡×¤ÈÆ±¾ò·ï¤Ç¹Í¤¨¤ë¤È¡¢65ºÐ»þÅÀ¤ÎÂà¿¦½êÆÀ¹µ½ü³Û¤Ï2410Ëü±ß¤Ê¤Î¤Ç¡¢iDeCo¼õ¤±¼è¤ê¶â¡§2000Ëü±ß¤Î¤¦¤Á¡¢410Ëü±ß¤ò65ºÐ¤Ë°ì»þ¶â¤Ç¤â¤é¤¤¡¢²ñ¼ÒÂà¿¦¶â¡§2000Ëü±ß¤È¹ç»»¤¹¤ë¤È¡¢Âà¿¦½êÆÀ¹µ½ü¤¬ÌÜ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤»È¤¨¤ë¤Î¤ÇÀÇ³Û¤Ï¥¼¥í¡£»Ä¤ê¤ÎiDeCo¼õ¤±¼è¤ê³Û¡§1590Ëü±ß¤ò60ºÐ¤«¤é79ºÐ¤Þ¤Ç¤ÎÇ¯¶âÊ§¤¤¤Ë¤¹¤ë¤ÈÌó80Ëü±ß¡¿Ç¯¤È¤Ê¤ë¡£
¤½¤¦¤¹¤ë¤È¡¢60ºÐ¤«¤é64ºÐ¤Þ¤Ç¤Ï¸øÅªÇ¯¶âÅù¹µ½ü¤¬60Ëü±ß¡¿Ç¯¡¢65ºÐ¤«¤é79ºÐ¤Þ¤Ç¤Ï110Ëü±ß¡¿Ç¯¤Ê¤Î¤Ç¡¢Á°È¾5Ç¯¤¬²ÝÀÇ½êÆÀ·×100Ëü±ß¡¢¸åÈ¾15Ç¯¤Ï²ÝÀÇ½êÆÀ¥¼¥í¤Ë¤Ê¤ë¡£ºÇ¾®½êÆÀ¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¸«ÀÑ¤â¤ë¤ÈÀÇ³Û¤ÏÌó15Ëü±ß¡£
¤³¤ì¤Ï°ìÎã¤À¤¬¡¢¹©É×¤ÎÍ¾ÃÏ¤Ï¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡£
²ñ¼Ò°÷¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï10Ç¯¥ë¡¼¥ë¤Ï¡Ö²þ°¡×¤Ë¤Ï°ã¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¾¯¤·¤Ç¤âÀÇÉéÃ´¤ò¸º¤é¤¹¼êÃÊ¤òÃµ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
----------
±º¾å ÅÐ¡Ê¤¦¤é¤«¤ß¡¦¤Î¤Ü¤ë¡Ë
¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È
Áá°ðÅÄÂç³ØÀ¯¼£·ÐºÑ³ØÉô¤òÂ´¶È¸å¡¢»°É©½Å¹©¶È¤ËÆþ¼Ò¡¢³¤³°¸þ¤±È¯ÅÅ¥×¥é¥ó¥È¤Î»Å»ö¤Ë·È¤ï¤ë¡£¥Ù¥Í¥º¥¨¥éÃóºß¡¢ÊÆ¹ñ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹±Ä¶È½êÄ¹¤Ê¤É¤òÎòÇ¤¸å¡¢»°É©½Å¹©¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÊÝ¸±ÂåÍýÅ¹¤Ë°Ü¤ê¡¢¼èÄùÌòÅìµþ»ÙÅ¹Ä¹¡£2009Ç¯¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¤Î¾å°Ì»ñ³ÊCFP¤ò¼èÆÀ¡£2017Ç¯¤Ë¥µ¥Þ¡¼¥¢¥í¡¼¡¦¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤òÀßÎ©¡¢Ãø½ñ¤Ë¡Ø70ºÐ¸½ÌòFP¤¬¶µ¤¨¤ë¡¡60ºÐ¤«¤é¤Î¡ÖÆ¯¤Êý¡×¤È¡Ö¤ª¶â¡×¤ÎÀµ²ò¡Ù¡ÊPHP¸¦µæ½ê¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£
----------
¡Ê¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È ±º¾å ÅÐ¡Ë