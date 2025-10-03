これからの季節に最適なアイテムが続々到着！ 今週の気になるモノ5選
コラボアイテムや注目ブランドの新作をはじめ、普段の装いを格上げしてくれるアイテムが続々到着。今週の気になるモノと、最新ニュースをお届けします！
機能素材だから雨の日も安心！ 防水ダウンスカーフ
\48,400（F/CE.（R）×NANGA／エフシーイーフラッグシップストアトウキョウ TEL. 03-6452-5867）
軽量で保温性に優れたダウンスカーフは、スリットから腕を通せばベストのように着用できる。透湿防水機能素材を使用。
チェック柄が目を惹く新作ジャンプスーツ
\99,000（ニート／にしのや TEL. 03-6434-0983）
裾のボタンやポケットの配置など、ディテールまでこだわり満載。スーピマコットンとポリエステルの交織のため、柔らかな肌ざわりながらシワになりにくく、ケアも簡単。
カジュアルにもきれいめにもマッチする、洗練デザイン
\20,900（キジマ タカユキ×イレーヴ／イレーヴ TEL. 03-5785-6447）
毎年大好評のコラボレーションが今季も実現。ウールとモヘアの混合素材を使用したギャバジン生地のキャップは、上品な光沢感が魅力的。
見た目の美しさとはきやすさを両立させた、こだわりの一枚
\52,800（アナトミカ／アナトミカ 東京 TEL. 070-3144-0378）
フランスのブランド『アナトミカ』のタックパンツは、ゆとりのある腰回りと膝下にかけてのシルエットが特徴的。上質なウール素材でこれからの季節に最適。
ボリューミーなローファーにリボンで愛らしさをプラス
ソール高6cm\72,600（チエ・ミハラ／アッシュ・ペー・フランス）
リボンディテールが目を惹く、艶やかなブラックレザーのローファー。厚底ソールがタフな印象ながら、可憐さも漂う秀逸デザイン。
写真・多田 寛 スタイリスト・郄品逸実 文・瀬尾麻美
anan 2464号（2025年9月24日発売）より