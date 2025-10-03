¡ÖÅ·»È¡×ILLIT¡¦¥â¥«¡¢¡Ø²¼ºÊÊª¸ì¡Ù¤Î¿¼ÅÄ¶³»Ò¤ËÊÑ¿È!?°¦¤é¤·¤µMAX¤Î¥í¥ê¡¼¥¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡ÚPHOTO¡Û
¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×ILLIT¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¥â¥«¤¬ÆüËÜ±Ç²è¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤ËÊÑ¿È¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ø¥»¡¼¥é¡¼¥à¡¼¥ó¡Ù¡©¥â¥«¡¢¥¢¥Ë¥áµé¥Ó¥¸¥å
¥â¥«¤ÏºÇ¶á¡¢ILLIT¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¸ø¼°X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£
¥¥ã¥×¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ï¡Ö²¼ºÊ¥â¥«»Ò¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÄÖ¤ê¡¢2Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ï¡¢¥â¥«¤¬¥í¥ê¡¼¥¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤òÂª¤¨¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¥¥ã¥×¥·¥ç¥ó¤Ë¤â¤¢¤ëÄÌ¤ê¡¢±Ç²è¡Ø²¼ºÊÊª¸ì¡Ù¤ÎÃæ¿´ÅªÅÐ¾ì¿ÍÊª¡¢Îµ¥öºêÅí»Ò¤ò¥ª¥Þ¡¼¥¸¥å¤·¤¿»Ñ¤Ç¤¢¤ë¡£
¼Ì¿¿¤Î¤Ê¤«¤Î¥â¥«¤Ï¡¢¥Ø¥Ã¥É¥É¥ì¥¹¤ò¤Ä¤±¤Æ¡¢¥Õ¥ê¥ë¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤Ë¥Ë¡¼¥Ï¥¤¥½¥Ã¥¯¥¹¡¢¤½¤·¤Æ¤Ä¤ÞÀè¤¬Àí¤¬¤Ã¤¿¥¹¥È¥é¥Ã¥×¥·¥å¡¼¥º¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¿¿¤ÃÇò¤Ê¥ë¥Ã¥¯¤ò´°À®¤µ¤»¤¿¡£´¬¤È±¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢°¦¤é¤·¤¤¥í¥ê¡¼¥¿¤ËÊÑ¿È¤·¤¿¡£
Åê¹Æ¤òÌÜ¤Ë¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Öº£¡¢¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤ò»ý¤Ã¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÖÅ·»È¡×¡Ö¥¦¥¨¥¹¥ÈºÙ¤¹¤®¤Æ¾×·â¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿±þ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¥â¥«¤¬½êÂ°¤¹¤ëILLIT¤Ï¡¢Íè¤ë11·î8¡Á9Æü¡¢¥½¥¦¥ë¡¦¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¸ø±à¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¥Û¡¼¥ë¤Ç¥Õ¥¡¥ó¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Î¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¸ø±é¡Ö2025 ILLIT GLITTER DAY ENCORE¡×¤ò³«ºÅÍ½Äê¤À¡£
¡þ¥â¥« ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
2004Ç¯10·î8ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ËÜÌ¾¡§¶Ë¨²Ö(¤µ¤«¤¤¤â¤«¡Ë¡£Ê¡²¬¸©½Ð¿È¡£2023Ç¯6¡Á9·î¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ëÈÖÁÈ¡ØR U Next¡©¡Ù¤Ç»öÌ³½êÁªÂò¤ò¼õ¤±¤ÆILLIT¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¡È¥³¥ó¥»¥×¥È¾Ã²½ÎÏ¡É¤¬¹â¤¯¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡ØMagnetic¡Ù¤Î¥Á¥Ã¥±¥àÆ°²è¤Ï135Ëü²ó¤òÆÍÇË¤¹¤ë°µÅÝÅª¤ÊºÆÀ¸²ó¿ô¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÌÌÅÝ¸«¤¬¤¤¤¤¤³¤È¤«¤é¡ÈILLIT¤Î¤ªÊì¤µ¤ó¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë°ìÌÌ¤â¡£