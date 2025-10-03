大沢たかお、Suicaの“本来の使い方”に気づく「ピッていうのが気持ちよかった」
俳優の大沢たかお（57歳）が、10月2日に放送されたトーク番組「トークィーンズ」（フジテレビ系）に出演。Suicaの本来の使い方に気づき、「ピッていうのが気持ちよかった」と語った。
映画「沈黙の艦隊 北極海大海戦」に出演している大沢たかおが、宣伝を兼ねて番組のゲストとして登場。
大沢が「長い距離は乗らないけれど、短い距離は最近乗ることが多い」と、電車移動をしていると話したが、マネージャーから「（大沢が）改札でスマホのタッチ決済をしたいから」という情報が寄せられた。
大沢は携帯電話でSuicaを使えるようになったものの、使う機会がそれまでなく、「だんだん、コンビニで使えるって知って、用もなくコンビニに入って『（支払いは）Suicaでいいですか？』と尋ねることが好きで。で、聞いたら、そもそも電車に乗れるって」とSuicaの本来の使い方である電車の運賃の支払いをしてみたいと思ったという。
大沢によると、自動改札付近で周りの人たちの動きを観察した上で、自動改札を通った時「ピッていうのが気持ちよかった」と語った。
