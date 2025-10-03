容姿がイマイチでも女性に人気がある男性の特徴９パターン
ルックスの良さは恋愛における大きな武器ですが、決して「イケメン」ではないにもかかわらず、多くの女性にモテる男性は確かに存在します。そんな彼らの特徴を理解すれば、女性との上手な関わり方を学ぶことができるはずです。今回は、『オトメスゴレン』女性読者への調査結果をもとに、「容姿がイマイチでも女性に人気がある男性の特徴９パターン」をご紹介します。
【１】ファッションセンスがあって、雰囲気が良い
「顔やスタイルが微妙でも、オシャレだったら全然ＯＫ」（２０代女性）など、ファッションに敏感な女性のなかには、顔形のつくりより全体的な雰囲気を重視する人も多いようです。「着たい服より似合う服」を研究することで、センスを磨くとよさそうです。
【２】自分に自信があり、常にポジティブな発言をする
「男性はちょっと自信家くらいの方が器が大きく見える」（２０代女性）など、些細なことでクヨクヨしない前向きな男性は、女性から「男らしい男」と思われるようです。まずは自分を信じることで、恋愛にもポジティブな姿勢で挑めそうです。
【３】友人や後輩に慕われていて、面倒見が良い
「頼りがいがあってイイ。お兄ちゃんって感じ」（２０代女性）など、周囲の友人や後輩から慕われる男性は、その面倒見の良さが「頼もしさ」として映るようです。特に年下の女性から大いに慕われる特徴といえそうです。
【４】女性に対して自然体で、別け隔てなく接する
「好みのタイプにだけイイ顔する男性はちょっと…。人によって態度を変えない人がイイ」（２０代女性）など、誰とでも別け隔てなく接する男性は、女性の信頼を得ることができるようです。女性に対してガツガツしている印象を持たれないことが重要でしょう。
【５】男女問わず友達が多く、メールなどの連絡がマメ
「同性にも異性にも好かれる人は、人間的に魅力があるんだと思う」（２０代女性）など、社交的で友人の多い男性は、女性にとっても信頼できる人間に思えるようです。日頃のちょっとしたメールにも即返信するなど、人間関係を大切にする姿勢が評価されそうです。
【６】スポーツや楽器が得意など、目立つ特技がある
「やっぱりスポーツマンはかっこいい。試合で活躍しているのを見たらキャーキャーいっちゃう」（１０代女性）など、スポーツや楽器といった目立つ特技がある男性は、その能力で女性を惹きつけるようです。マイナー系の特技でも、人前で上手にアピールできれば効果はありそうです。
【７】場を盛り上げるのが得意で、明るくノリがいい
「ノリがいい人は一緒に遊ぶのが楽しい」（１０代女性）など、周囲の人たちを楽しませる「盛り上げ役」の男性は、女性からもニーズが高いようです。ただし、あまりにも高すぎるテンションは女性を引かせる可能性もあるので、場の空気を読むことが肝心でしょう。
【８】ユーモアがあって会話が面白く、褒め上手
「会話のセンスが合うかどうかは超重要。さりげなく褒め言葉が出る人はヤルなぁと思う」（２０代女性）など、女性との会話を上手にリードできる男性は、一緒にいて退屈しない相手と思ってもらえるようです。「笑い」と「褒め」を重視して話術を磨くとよいでしょう。
【９】誰とでも笑顔で接して、初対面の女性にも気さくに話しかける
「イケメンじゃなくても、笑顔が爽やかな人なら恋愛対象になる」（２０代女性）など、笑顔が女性に与える印象はとても強いようです。自分から笑顔で女性に話しかける積極性があれば、恋愛のチャンスは何倍にも広がるといえるでしょう。
ほかにも、「容姿がイマイチでも女性に人気がある男性の特徴」があれば、ぜひ教えてください。みなさんのご意見をお待ちしております。（呉 琢磨）
