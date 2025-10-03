笑顔で対応しただけで「ヘラヘラしないで」憧れの職場で絶望した“お局さんの恐怖”【ママリ】

人員不足だったのも、加藤さんがキツくなる原因の1つだったのかもしれません。1度のミスも許さずに高圧的な態度で説教をされる。この令和の時代に、こんな人が居るんだなと頭が痛くなりました。



「橋本さん」

「はい！」

「これ出したの、あなた？」

「あ、はい。もう無くなりそうだったので」

「誰に場所聞いたの？」

「社員さんに…」

「はぁ。教えてないこと勝手にやらなくていい。教えてることを先にやってくれる？」

「あ、はい…。すみません」



―-――



「橋本さん」

「はい！」

「今の、予約の電話？」

「はい」

「何で笑う必要あったの？」

「あの、常連のお客様からで…」

「関係ないかな。へらへら電話対応しないでもらえる？」

「す、すみません…」



この頃の私は、1日に何回「すみません」と言っていたのか、考え始めると悲しくなって涙が出そうになります。私の行動1つ1つを監視されているような、どう揚げ足を取ってやろうかと見定めているような、こういう指導が続くと悪い思考にしか考えが働かず、委縮してしまう毎日でした。言い方が少しでも違えば、同じ内容でも受け止め方が全然違うはずなのに…。



加藤さんの声で「橋本さん」と言われると、勝手に肩が強張ってしまうくらい、自分にとって加藤さんは恐怖を感じる存在になってしまっていたんです。好きなことが仕事になって楽しいはずなのに、職場に行く足取りは日に日に重くなっていきました。

度が過ぎる指導で、ストレスが溜まる…

主人公・橋本葉月(はしもとはづき)は、夫との結婚を機に転職。念願だったケーキ屋で働くことに。このとき、葉月さんの教育係として紹介されたのが、ベテラン従業員・加藤さん。初対面での印象は、「性格がキツそうな雰囲気の人」でした。この悪い予感は、的中してしまいます…。『お局さん、今は令和です』をダイジェスト版でごらんください。

念願のケーキ屋で働くこととなった、葉月さんでしたが、新人指導を担当する・加藤さんに悩まされます…。高圧的な態度で、指摘ばかりされてしまったら、誰でも萎縮してしまうものです。





年下社員に救われる日々

「葉月さん、お久しぶりです！ご体調大丈夫ですか？！」

「えみちゃん！ありがとう～、大丈夫よ～！」

「娘さんめっちゃかわいいですね！お子さんの写真とか動画見せてだなんて、お休み中も連絡してすみませんでした！」

「全然！むしろ嬉しいから！」



彼女は中井えみちゃん。私が育休に入る少し前に社員として入って来た、28歳の女の子。加藤さんのモラハラは正直とてもキツイけれど、それを感じているのは私だけではないのが、本当に救いでした。彼女が居てくれるから、また今の職場に復帰しようと思えた部分も大きいです。凄くまっすぐで、自分の意見を上手に伝えられる子。加藤さんのことで落ち込んでいた私に、1番寄り添ってくれたのも彼女です。



職場での経歴は圧倒的に加藤さんの方が長いですが、仕事の回し方や人への伝え方、気遣いの配慮の仕方などを見ていると、えみちゃんの方が効率もよく職場の雰囲気が明るくなっていると感じます。大事なのは生きている年数でも、働いている年数でもなく、いかに自分がそこで役に立てるかを考えて行動できる人なんだなと、彼女から学んでいる日々です。

それから数年後、葉月さんは妊娠。1年間の育児休業を終え、再び同じ職場に復帰。久しぶりに出勤すると、加藤さんの嫌味っぷりはエスカレートしていました。そんな、しんどい日々を支えてくれたのは、ある1人の女性社員でした。

葉月さんは、中井さんの存在のおかげで、大好きなケーキ屋で働き続けることができています。気遣いができ、明るい雰囲気の中井さんから、葉月さんは刺激をもらっています。



ところが、葉月さんの娘が熱を出し、長期間休みをとったのち、加藤さんからヒドイ仕打ちを受けます。久しぶりに出社し、声をかけたのに、無視されてしまったのです。その後も、まともにコミュニケーションを取ることができず、葉月さんは途方に暮れます。

お局さんのせいで…本気で辞めることを考えた

この苛立ちをどうすることもできずにいた私は、本当に職場を辞めようかと考えるようになりました。いくらえみちゃんがフォローしてくれてるとはいえ、全ては難しく、何よりそんなことにえみちゃんの時間を割いてもらうのはおかしいと思ったからです。えみちゃんに相談をすれば、店長に相談して加藤さんにも話をして…と、解決する為に真摯に行動してくれるはずです。でもそれでは逆に、えみちゃんが加藤さんに嫌がらせを受けることになるかもしれません。



店長に直接相談をするのも気が引けました。店長からすれば加藤さんは必要な人材のはず。私のように子どもの都合で欠勤することもなく、仕事はそつなくこなしているからです。これまで加藤さんに指導を受けた方は、こうやって自分が身を引くしか無かったのか…と考えると、悔しい気持ちでいっぱいでした。

葉月さんの育児休業明け、加藤さんの嫌がらせはエスカレート。仕事に支障がでるほど、無視を繰り返すなど、幼稚な態度にあきれてしまいますね。このような人に、時間を割くのはもったいないように感じます。



葉月さんは誰にも相談できないまま、時間だけが過ぎていきます。するとある日、加藤さんの化けの皮が剥がれる事態が起こります。お客様からのケーキの注文をパティシエに伝え忘れるという、重大なミスを犯します。しかも、それを葉月さんへ責任をなすりつけようとしたのです。



ですが、「それは違うよね、おかしい」と、店長がきっぱりと言い放ちます。すると、加藤さんの今までの勤務態度の悪さが露呈。店長から、徹底的に監視されるようになり、やがて加藤さんは自ら退職。



葉月さんは、辞めなくて本当によかったと振り返っています。自分勝手なことばかりする人は、いつかは報いを受けるときがくるものですね。

※このお話は、ママリに寄せられた体験談をもとに編集部が再構成しています。個人が特定されないよう、内容や表現を変更・編集しています

記事作成: ももこ

（配信元: ママリ）