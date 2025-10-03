3人目妊娠中に、夫の不倫が発覚。離婚はしたくない、でも再構築できる？妻の悩み【ママリ】

3人目妊娠中に夫の社内不倫が発覚

主人の不倫が発覚しました。

社内不倫です。

怪しいと思うことが多々ありついに昨日LINEを私のiPadと共有した所真っ黒でした。

どうしたらいいのか分かりません。

離婚はしたくありません。

3人目も授かってます。

LINEは毎日帰ってくると消してるのでいつからなのかは分からず…

ただ 日中もLINE見てましたがお互い好きだの結婚したいだの最後の最後は愛してるよでした。

これは再構築は無理なんでしょうか？

今日の今日言うのは早いと友達に言われまだ何も話してませんがまともに顔も見れず 態度もよそよそしくなってしまいます…

もし夫の不倫の証拠を見つけてしまったら、あなたならどうするでしょうか。離婚一択だという人もいれば再構築を望む人もいるでしょう。この記事では、夫が社内不倫をしていることがわかりこれからどうすれば良いのか悩んでいるという投稿を紹介します。3人目妊娠中で離婚は望んでいないという投稿者さん。しかし、いざ再構築のことを考えるとどう行動すべきなのか悩んでしまうそうです。

夫婦として生活を共にしているとちょっとした変化や違和感に敏感に気付くものですよね。怪しいと思った夫が社内不倫をしていたことで今後に悩んでいるという投稿者さん。妊娠中ということもあり離婚よりも再構築を望んでいるそうですが、不倫相手とのやりとりを見ると再構築が正しいのか悩ましいところだと思います。相手のことやいつからなのかなどあまりに情報が少なく、問い詰めてもごまかされてしまう可能性もありそうですよね。



妊娠中で無理は禁物ではありますが、このまま見過ごしておくだけでは再構築は難しいのかなと思います。まずはできる範囲で証拠を集めてみることから始めてみるのが良いのではないでしょうか。

同じ経験をしたという方からさまざまな声が

この投稿にママリではさまざまな声が寄せられていました。

私はダブル不倫で、

結婚したいとか一緒になりたいとかいう証拠をみつけました😇😇肉体関係もありまくりでした🤮🤮



それで一旦話し合ったのに、1年間またそいつとの関係は続いてて（途中旦那が転勤になったので会えなくなりましたが）…流石にと思い、離婚の話を出しました。

その後すぐに3人目発覚し、ちょー気持ち悪いし、何回もLINEのやり取りフラッシュバックするし、証拠は持ってるから私が勝手に見返して思い出すしで大変ですが、専業で働いていないのでもうATMだと思って接してます！

後ただの育児仲間！



痛いくらい気持ちわかります。

元々諸事情で遠距離で、4月入ったくらいから連絡頻度が落ちその後突然別れたいと言われ、そのときはそれぽい理由を言われていました。

すでに妊娠中期には入っていたと思います。

私も反省すべきところはあったし謝罪してやり直したいと言っても完全拒否、話を聞いてみると好きな人がいるとパートナーから言われました。



それでいまパートナーの家(私と息子も元々住んでいた場所)に来ています。隙を見て、愛してるとやりとりしているテキストと写真、相手女の名前をゲットしました。

この女と私のパートナーは同じ職場でした。しかも子供がいること、妊娠していることも知っていました。



いまはパートナーと一緒の家に滞在していますが、いろんな思い出がありすぎて涙が止まりません。というか別れたいと言われた頃から毎日泣いてます。

彼女が出来たと私に言ったからもう開き直ったのかずっと私の目の前でずっとテキストのやりとりしてますし日々心が折れそうです。



もう一緒にいれる期間も短いので、今日にも再度直接話してみようと思っています。

再構築したもののATMだと割り切っているという方もいれば、再構築には至らず別れることになったという方も。どちらにしてもどこかのタイミングで不倫について、そして今後のことについて話をする必要がありそうですよね。どんな結果になるかはわからないものの、どんな結果になっても自分にとって、また子どもたちにとっても後悔のないようにしたいものですね。



投稿者さんのその後ですが、LINEを見たことは話さず、ドラレコの映像を目の前で見せてもらったことで夫は不倫を認め謝罪をしてくれたそう。不倫は終わり、再構築していくことになったそうです。失った信頼を取り戻すことは簡単なことではないですが、今後は家族のことを一番に考え、信頼してもらえる夫にパパになってもらいたいですよね。

