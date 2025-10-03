¡Ö¥¢¥Ü¥«¥É¡×¤òËèÆü¿©¤Ù¤¿¤éÂÎ¤Ëµ¯¤³¤ë¥³¥È¡£ºÇ¿·¸¦µæ¤¬¼¨¤·¤¿¡¢Ä²³è¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤Î¡È¿·¾ï¼±¡É
ÉáÃÊ¡¢¥¢¥Ü¥«¥É¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡© ¡Ö¿¹¤Î¥Ð¥¿¡¼¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÍÌ¾¤ÊÏÃ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Þ¤µ¤Ë¡¢±ÉÍÜ²Á¤¬¹â¤¤¤Î¤Ï¤½¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤ÏÁÛÁü°Ê¾å¤Î¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡ª
¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¥¢¥Ü¥«¥É¤¬»ý¤Ä¶Ã¤¯¤Ù¤¸ú²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ºÇ¿·¤Î¸¦µæ·ë²Ì¤ò´ð¤ËÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£ËèÆü¤Î¤è¤¦¤Ë¿©¤Ù¤¿¤¤¡¢ºÇ¶¯¤ÎÄ²³è¥ì¥·¥Ô¤â¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤ÒºÇ¸å¤Þ¤ÇÆÉ¤ó¤Ç»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª
¢¡¤½¤â¤½¤â¤Ê¤¼¥¢¥Ü¥«¥É¤Ï·ò¹¯¤ËÎÉ¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤Î¡©
¤Þ¤º¤Ï¡¢¥¢¥Ü¥«¥É¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ´ÊÃ±¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥¢¥Ü¥«¥É¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ëÍýÍ³¤Ï¡¢¼ç¤Ë2¤Ä¤ÎÀ®Ê¬¤ËÈëÌ©¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¥Ð¥é¥ó¥¹ºÇ¶¯¤Î¡Ö¿©ÊªÁ¡°Ý¡×
¡¦Ä²¤ò¸µµ¤¤Ë¤¹¤ë¡ÖÎÉ¼Á¤Ê»é¼Á¡×
Ä²³è¤Ë¿©ÊªÁ¡°Ý¤¬ÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤Ï¡¢¤´Â¸ÃÎ¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡ª ¤Ç¤¹¤¬¡¢°ìÈÖÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢¤½¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¡£¥¢¥Ü¥«¥É¤Ë¤Ï¡¢ÉÔÍÏÀ¤È¿åÍÏÀ¤È¤¤¤¦2¼ïÎà¤Î¿©ÊªÁ¡°Ý¤¬¡¢¤È¤Æ¤âÎÉ¤¤¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ç´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¤â¤¦1¤Ä¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¤Î¤¬¡Ö»é¼Á¡×¡£¥¢¥Ü¥«¥É¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë»é¼Á¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢¡Ö°ì²ÁÉÔË°ÏÂ»éËÃ»À¡Ê¼ç¤Ë¥ª¥ì¥¤¥ó»À¡Ë¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤â¤Î¡£¤³¤Î»é¼Á¤Ï¡¢»À²½¡ÊÎô²½¡Ë¤Ë¶¯¤¤ÆÃÄ§¤¬¤¢¤ê¡¢Ä²¤Ë¥À¥á¡¼¥¸¤òÍ¿¤¨¤Ë¤¯¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢»é¼Á¤â¿©ÊªÁ¡°Ý¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¿¹¤Î¥Ð¥¿¡¼¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤¯¤é¤¤¡¢»é¼Á¤¬·ë¹½Â¿¤¤¤Î¤â»ö¼Â¡£¿©¤Ù¤¹¤®¤Ï¶ØÊª¤Ê¤Î¤Ç¡¢1ÆüÈ¾Ê¬¡Á1¸Ä¤¯¤é¤¤¤òÌÜ°Â¤Ë¤¹¤ë¤Î¤¬ÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¡ª
¢¡Ä²Æâ´Ä¶¤È¿çÌ²¤Î¼Á¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤ë¡© ¥¢¥Ü¥«¥É¤Î¸ú²Ì
Â³¤¤¤Æ¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥¢¥Ü¥«¥É¤ò¿©¤Ù¤ë¤È¤É¤ó¤Ê¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡¢¸«¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¤¿¤È¤¨¤Ð¥¤¥ê¥Î¥¤Âç³Ø¤ä¥Ú¥ó¥·¥ë¥Ù¥Ë¥¢½£Î©Âç³Ø¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê·ë²Ì¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¢¨1¡¢¢¨2¡Ë¡£
3¥ö·î¥¢¥Ü¥«¥É¤ò¿©¤Ù¤¿¤È¤³¤í¡¢
¡ Ä²Æâ¤ÎÎÉ¤¤Æ¯¤¤ò¤¹¤ëºÙ¶Ý¡ÊFaecalibacterium¤äLachnospira¤Ê¤É¡Ë¤¬26¡ó¡Á65¡ó¤âÁý²Ã
¢¡ÖÃÀ½Á»À¡×¤ÎÇ»ÅÙ¤¬Äã¤¯¤Ê¤ë
£ ¿çÌ²¤Î¼Á¤òÂ¬Äê¤¹¤ë¥¹¥³¥¢¤¬3.20¥Ý¥¤¥ó¥È¤â²þÁ±
ÃÀ½Á»À¤Ï¡¢»éËÃ¤Î¾Ã²½¤ò½õ¤±¤ëÂçÀÚ¤ÊÊª¼Á¤Ç¤¹¤¬¡¢Áý¤¨¤¹¤®¤ë¤ÈÄ²Æâ´Ä¶¤òÍð¤¹¤³¤È¤â¤¢¤ëÌñ²ð¤Ê°ìÌÌ¤â¡Ä¡Ä¡£¥¢¥Ü¥«¥É¤Ï¡¢¤½¤ÎÎÌ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤Þ¤ÇÀ°¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡ª
¤Þ¤¿¡¢¥¢¥Ü¥«¥É¤ÇÄ²ÆâºÙ¶Ý¤¬ÊÑ²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½ä¤ê½ä¤Ã¤Æ¼Á¤ÎÎÉ¤¤¿çÌ²¤Ë·Ò¤¬¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¾å½Ò¤ÎÄÌ¤ê¡¢¿©¤Ù¤¹¤®¤Ë¤Ïµ¤¤ò¤Ä¤±¤¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢Å¬ÅÙ¤ËÄº¤¤¿¤¤¿©ºà¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤³¤³¤«¤é¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¥¢¥Ü¥«¥É¤ò»È¤Ã¤¿ºÇ¶¯¤ÎÄ²³è¥ì¥·¥Ô¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª
¢¡¡ã¥ì¥·¥Ô¡äÄ²³è¥¢¥Ü¥«¥É¹í¥µ¥é¥À
¡ãºàÎÁ¡ä
¥¢¥Ü¥«¥É¡Ä1¸Ä¡Ê200g¤°¤é¤¤¡Ë
¡ù±ö¹í¡ÄÂç¤µ¤¸1
¡ùÇò¤´¤Þ¡ÄÂç¤µ¤¸1
¡ù¥Ý¥ó¿Ý¡Ä¾®¤µ¤¸1
¡ù¤´¤ÞÌý¡Ä¾®¤µ¤¸1
¡ù¤Ë¤ó¤Ë¤¯¥Ñ¥¦¥À¡¼¡Ä¡ÄÅ¬ÎÌ¡Ê¥Á¥å¡¼¥Ö1cm¤Ç¤âOK¡Ë
¢¡¡ãºî¤êÊý¡ä
¡ ¥¢¥Ü¥«¥É¤ÏÈé¤È¼ï¤ò¼è¤ê¡¢1¡Á1.5cm³Ñ¤ËÀÚ¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ê¼ï¤ò¼è¤ë¤È¤¤Ï¡¢¥±¥¬¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª¡Ë
¢ ¥Ü¥¦¥ë¤äÍÆ´ï¤Ë¡ù¤ÎÄ´Ì£ÎÁ¤òÁ´¤ÆÆþ¤ì¡¢¤½¤³¤Ë¥¢¥Ü¥«¥É¤ò²Ã¤¨¤ÆÍ¥¤·¤¯º®¤¼¹ç¤ï¤»¤¿¤é¡¢´°À®¤Ç¤¹¡ª
¤³¤Î¥ì¥·¥Ô¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢¥º¥Ð¥ê¡Ö±ö¹í¡×¤Ç¤¹¡ª ¹í¤Ï¡¢¾¯ÎÌ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¤âÄ²Æâ´Ä¶¤òÀ°¤¨¤ë¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ëÍ¥¤ì¤â¤Î¡£
¤Þ¤¿¡¢»ÝÌ£¤È¥³¥¯¤¬¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢±öÊ¬¹µ¤¨¤á¤Ç¤âÈþÌ£¤·¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¥¢¥Ü¥«¥É¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ä²³è¤ÎÁê¾è¸ú²Ì¤¬ÁÀ¤¨¤Þ¤¹¤è¡ª
¢¡¥¢¥Ü¥«¥É¤ò¸¤¯¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¡¢Ä²¤«¤é¿çÌ²¤Î¼Á¤ò²þÁ±¡ª
º£²ó¤Ï¡¢¥¢¥Ü¥«¥É¤ÎÄ²³è¸ú²Ì¤ä¿çÌ²¤Ø¤ÎÎÉ¤¤±Æ¶Á¡¢¤½¤·¤Æ¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥ì¥·¥Ô¤â¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÀµÄ¾¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¤ï¤µ¤Ó¾ßÌý¤À¤±¤Ç¿©¤Ù¤ë¥¢¥Ü¥«¥É¤âÈþÌ£¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥ì¥Ñ¡¼¥È¥ê¡¼¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Æº¤¤Ã¤¿»þ¤Ï¡¢¤¼¤Òº£²ó¤ÎÄ²³è¥ì¥·¥Ô¤â»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£³Ú¤·¤¯Ä²³è¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¡Ê¢¨1¡ËSharon V. Thompson ¡ÖAvocado Consumption Alters Gastrointestinal Bacteria Abundance and Microbial Metabolite Concentrations among Adults with Overweight or Obesity: A Randomized Controlled Trial¡×¡Ê2021¡Ë
¡Ê¢¨2¡ËJanhavi J. Damani ¡ÖEffect of Daily Avocado Intake on Cardiovascular Health Assessed by Life¡Çs Essential 8: An Ancillary Study of HAT, a Randomized Controlled Trial¡×¡Ê2025¡Ë
¡ãÊ¸¡¦ÎÁÍý¼Ì¿¿¡¿Ä²³è¤Î¸¦µæ²È¤¶¤Ã¤¡¼¡ä
¡ÚÄ²³è¤Î¸¦µæ²È¤¶¤Ã¤¡¼¡Û
Ä²³è¤Î¸¦µæ²È¡£¡Ö·ò¹¯¤ÈÂÎºî¤ê¤ò¸å²ó¤·¤Ë¤·¤Ê¤¤¡×¤ò¥â¥Ã¥È¡¼¤Ë¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼11Ëü¿Í¤ÎInstagram¤Ç¤Ï¡¢ÏÀÊ¸¤ò¸µ¤Ë¤·¤¿Ä²³è¾ðÊó¤äÄ²¤¬À°¤¦¥ì¥·¥Ô¤òÈ¯¿®Ãæ¡£Instagram:@zakii312¡¢Twitter:@chokatu_zakii
¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¥¢¥Ü¥«¥É¤¬»ý¤Ä¶Ã¤¯¤Ù¤¸ú²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ºÇ¿·¤Î¸¦µæ·ë²Ì¤ò´ð¤ËÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£ËèÆü¤Î¤è¤¦¤Ë¿©¤Ù¤¿¤¤¡¢ºÇ¶¯¤ÎÄ²³è¥ì¥·¥Ô¤â¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤ÒºÇ¸å¤Þ¤ÇÆÉ¤ó¤Ç»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª
¤Þ¤º¤Ï¡¢¥¢¥Ü¥«¥É¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ´ÊÃ±¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥¢¥Ü¥«¥É¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ëÍýÍ³¤Ï¡¢¼ç¤Ë2¤Ä¤ÎÀ®Ê¬¤ËÈëÌ©¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¥Ð¥é¥ó¥¹ºÇ¶¯¤Î¡Ö¿©ÊªÁ¡°Ý¡×
¡¦Ä²¤ò¸µµ¤¤Ë¤¹¤ë¡ÖÎÉ¼Á¤Ê»é¼Á¡×
Ä²³è¤Ë¿©ÊªÁ¡°Ý¤¬ÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤Ï¡¢¤´Â¸ÃÎ¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡ª ¤Ç¤¹¤¬¡¢°ìÈÖÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢¤½¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¡£¥¢¥Ü¥«¥É¤Ë¤Ï¡¢ÉÔÍÏÀ¤È¿åÍÏÀ¤È¤¤¤¦2¼ïÎà¤Î¿©ÊªÁ¡°Ý¤¬¡¢¤È¤Æ¤âÎÉ¤¤¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ç´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¤â¤¦1¤Ä¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¤Î¤¬¡Ö»é¼Á¡×¡£¥¢¥Ü¥«¥É¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë»é¼Á¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢¡Ö°ì²ÁÉÔË°ÏÂ»éËÃ»À¡Ê¼ç¤Ë¥ª¥ì¥¤¥ó»À¡Ë¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤â¤Î¡£¤³¤Î»é¼Á¤Ï¡¢»À²½¡ÊÎô²½¡Ë¤Ë¶¯¤¤ÆÃÄ§¤¬¤¢¤ê¡¢Ä²¤Ë¥À¥á¡¼¥¸¤òÍ¿¤¨¤Ë¤¯¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢»é¼Á¤â¿©ÊªÁ¡°Ý¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¿¹¤Î¥Ð¥¿¡¼¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤¯¤é¤¤¡¢»é¼Á¤¬·ë¹½Â¿¤¤¤Î¤â»ö¼Â¡£¿©¤Ù¤¹¤®¤Ï¶ØÊª¤Ê¤Î¤Ç¡¢1ÆüÈ¾Ê¬¡Á1¸Ä¤¯¤é¤¤¤òÌÜ°Â¤Ë¤¹¤ë¤Î¤¬ÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¡ª
¢¡Ä²Æâ´Ä¶¤È¿çÌ²¤Î¼Á¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤ë¡© ¥¢¥Ü¥«¥É¤Î¸ú²Ì
Â³¤¤¤Æ¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥¢¥Ü¥«¥É¤ò¿©¤Ù¤ë¤È¤É¤ó¤Ê¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡¢¸«¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¤¿¤È¤¨¤Ð¥¤¥ê¥Î¥¤Âç³Ø¤ä¥Ú¥ó¥·¥ë¥Ù¥Ë¥¢½£Î©Âç³Ø¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê·ë²Ì¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¢¨1¡¢¢¨2¡Ë¡£
3¥ö·î¥¢¥Ü¥«¥É¤ò¿©¤Ù¤¿¤È¤³¤í¡¢
¡ Ä²Æâ¤ÎÎÉ¤¤Æ¯¤¤ò¤¹¤ëºÙ¶Ý¡ÊFaecalibacterium¤äLachnospira¤Ê¤É¡Ë¤¬26¡ó¡Á65¡ó¤âÁý²Ã
¢¡ÖÃÀ½Á»À¡×¤ÎÇ»ÅÙ¤¬Äã¤¯¤Ê¤ë
£ ¿çÌ²¤Î¼Á¤òÂ¬Äê¤¹¤ë¥¹¥³¥¢¤¬3.20¥Ý¥¤¥ó¥È¤â²þÁ±
ÃÀ½Á»À¤Ï¡¢»éËÃ¤Î¾Ã²½¤ò½õ¤±¤ëÂçÀÚ¤ÊÊª¼Á¤Ç¤¹¤¬¡¢Áý¤¨¤¹¤®¤ë¤ÈÄ²Æâ´Ä¶¤òÍð¤¹¤³¤È¤â¤¢¤ëÌñ²ð¤Ê°ìÌÌ¤â¡Ä¡Ä¡£¥¢¥Ü¥«¥É¤Ï¡¢¤½¤ÎÎÌ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤Þ¤ÇÀ°¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡ª
¤Þ¤¿¡¢¥¢¥Ü¥«¥É¤ÇÄ²ÆâºÙ¶Ý¤¬ÊÑ²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½ä¤ê½ä¤Ã¤Æ¼Á¤ÎÎÉ¤¤¿çÌ²¤Ë·Ò¤¬¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¾å½Ò¤ÎÄÌ¤ê¡¢¿©¤Ù¤¹¤®¤Ë¤Ïµ¤¤ò¤Ä¤±¤¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢Å¬ÅÙ¤ËÄº¤¤¿¤¤¿©ºà¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤³¤³¤«¤é¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¥¢¥Ü¥«¥É¤ò»È¤Ã¤¿ºÇ¶¯¤ÎÄ²³è¥ì¥·¥Ô¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª
¢¡¡ã¥ì¥·¥Ô¡äÄ²³è¥¢¥Ü¥«¥É¹í¥µ¥é¥À
¡ãºàÎÁ¡ä
¥¢¥Ü¥«¥É¡Ä1¸Ä¡Ê200g¤°¤é¤¤¡Ë
¡ù±ö¹í¡ÄÂç¤µ¤¸1
¡ùÇò¤´¤Þ¡ÄÂç¤µ¤¸1
¡ù¥Ý¥ó¿Ý¡Ä¾®¤µ¤¸1
¡ù¤´¤ÞÌý¡Ä¾®¤µ¤¸1
¡ù¤Ë¤ó¤Ë¤¯¥Ñ¥¦¥À¡¼¡Ä¡ÄÅ¬ÎÌ¡Ê¥Á¥å¡¼¥Ö1cm¤Ç¤âOK¡Ë
¢¡¡ãºî¤êÊý¡ä
¡ ¥¢¥Ü¥«¥É¤ÏÈé¤È¼ï¤ò¼è¤ê¡¢1¡Á1.5cm³Ñ¤ËÀÚ¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ê¼ï¤ò¼è¤ë¤È¤¤Ï¡¢¥±¥¬¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª¡Ë
¢ ¥Ü¥¦¥ë¤äÍÆ´ï¤Ë¡ù¤ÎÄ´Ì£ÎÁ¤òÁ´¤ÆÆþ¤ì¡¢¤½¤³¤Ë¥¢¥Ü¥«¥É¤ò²Ã¤¨¤ÆÍ¥¤·¤¯º®¤¼¹ç¤ï¤»¤¿¤é¡¢´°À®¤Ç¤¹¡ª
¤³¤Î¥ì¥·¥Ô¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢¥º¥Ð¥ê¡Ö±ö¹í¡×¤Ç¤¹¡ª ¹í¤Ï¡¢¾¯ÎÌ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¤âÄ²Æâ´Ä¶¤òÀ°¤¨¤ë¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ëÍ¥¤ì¤â¤Î¡£
¤Þ¤¿¡¢»ÝÌ£¤È¥³¥¯¤¬¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢±öÊ¬¹µ¤¨¤á¤Ç¤âÈþÌ£¤·¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¥¢¥Ü¥«¥É¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ä²³è¤ÎÁê¾è¸ú²Ì¤¬ÁÀ¤¨¤Þ¤¹¤è¡ª
¢¡¥¢¥Ü¥«¥É¤ò¸¤¯¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¡¢Ä²¤«¤é¿çÌ²¤Î¼Á¤ò²þÁ±¡ª
º£²ó¤Ï¡¢¥¢¥Ü¥«¥É¤ÎÄ²³è¸ú²Ì¤ä¿çÌ²¤Ø¤ÎÎÉ¤¤±Æ¶Á¡¢¤½¤·¤Æ¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥ì¥·¥Ô¤â¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÀµÄ¾¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¤ï¤µ¤Ó¾ßÌý¤À¤±¤Ç¿©¤Ù¤ë¥¢¥Ü¥«¥É¤âÈþÌ£¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥ì¥Ñ¡¼¥È¥ê¡¼¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Æº¤¤Ã¤¿»þ¤Ï¡¢¤¼¤Òº£²ó¤ÎÄ²³è¥ì¥·¥Ô¤â»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£³Ú¤·¤¯Ä²³è¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¡Ê¢¨1¡ËSharon V. Thompson ¡ÖAvocado Consumption Alters Gastrointestinal Bacteria Abundance and Microbial Metabolite Concentrations among Adults with Overweight or Obesity: A Randomized Controlled Trial¡×¡Ê2021¡Ë
¡Ê¢¨2¡ËJanhavi J. Damani ¡ÖEffect of Daily Avocado Intake on Cardiovascular Health Assessed by Life¡Çs Essential 8: An Ancillary Study of HAT, a Randomized Controlled Trial¡×¡Ê2025¡Ë
¡ãÊ¸¡¦ÎÁÍý¼Ì¿¿¡¿Ä²³è¤Î¸¦µæ²È¤¶¤Ã¤¡¼¡ä
¡ÚÄ²³è¤Î¸¦µæ²È¤¶¤Ã¤¡¼¡Û
Ä²³è¤Î¸¦µæ²È¡£¡Ö·ò¹¯¤ÈÂÎºî¤ê¤ò¸å²ó¤·¤Ë¤·¤Ê¤¤¡×¤ò¥â¥Ã¥È¡¼¤Ë¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼11Ëü¿Í¤ÎInstagram¤Ç¤Ï¡¢ÏÀÊ¸¤ò¸µ¤Ë¤·¤¿Ä²³è¾ðÊó¤äÄ²¤¬À°¤¦¥ì¥·¥Ô¤òÈ¯¿®Ãæ¡£Instagram:@zakii312¡¢Twitter:@chokatu_zakii