7割の人が該当！ 顔が若くても「7歳老けて見える」落とし穴とは。若作りメイクより先に手をつけるべし
仕事柄、PCやスマホを見る時間が多く、知らない間に猫背や巻き肩になっていたのか、とにかく姿勢が悪い筆者。周りの人にもたびたび言われてしまうほどです。
リクルート運営の「ホットペッパービューティー」が、今年2月に全国の20歳から49歳の男女1000人を対象に実施した“姿勢”に関する調査によると、回答者の70.1％が猫背だと指摘されたことがある、あるいは猫背の自覚あり。そのうち猫背を気にしている人は74.0％と、およそ4人に3人。さらに、猫背を気にしている人のうち1年以上気にしている人は85.9％に上り、5年以上気にしている人も62.0％と多数を占めました。
多くの人にとって猫背は「長年気にしているものの、改善につながっていない」という実態が見えます。
◆顔が若くても、猫背なだけで一気に老け見え！
また、猫背の人と猫背でない人の写真を見せ、それぞれの年齢がいくつに見えるか聞くと、猫背の人の方が平均で約7.3歳上に見えるという衝撃の結果が……。そう、どんなに肌のお手入れをしっかりやって、メイクで老けて見えないように努力していても、猫背というだけで、老けて見えてしまうかもしれないんです。
とはいえ、猫背の原因となるPCもスマートフォンも、日常になくてはならないアイテム。知らない間に数時間見続けていたなんてことも日常茶飯事です。猫背の改善にはストレッチやマッサージ、ヨガやピラティス、運動などが効果的だと言われていますが、これらを定期的に続けるのも、忙しい現代人には難しかったりしますよね。
そんなふうに悩んでいる時に、知人に紹介されたのが「Style BX Innerwear（スタイル ビーエックス インナーウェア）」。着るだけで猫背や巻き肩を解消できるとのこと。これは気になる！ ということで早速試してみました。
◆着るだけで猫背や巻き肩をケア？ どんな仕組みなのか
リファやシックスパッドなどを発売しているMTGが展開する姿勢サポートブランド「Style」のインナー。価格は3,480円（税込）で、累計出荷枚数10万枚を突破したアイテムです。
見た目はよくあるインナーのようですが、実は着るだけで胸が開いて、猫背や巻き肩解消に効果を発揮するそう。カラーはブラック、ベージュの2色で、レディースのサイズはS、M、L、LLがあります。
秘密は腕周りと背中部分にあり。少し背中側に向いた袖が肩と腕を外側に、そして背中のパワーネットが肩甲骨を内側に導いてくれます。ゆえに、着るだけで理想のS字姿勢がとれ、首・肩の負担を軽減してくれる仕組みなのだそう。
ちなみにS字姿勢とは、耳の穴、肩の中心、股関節が一直線になり、横から見たときに背中から腰までがS字カーブを描いた状態。巻き肩や猫背の場合、肩の中心や耳の穴は股関節の真上には来ず、前方向へ倒れてしまいます。
◆着心地は？ 姿勢は良くなる？ 実際に試してみました
かなりフィット感があるのか、初めて着用する際は、腕を通す段階で「若干きついかも？」と感じますが、体にしっかりフィットさせるとキツさはありません。
特別な仕様の肩周りが、締め付けられたり後ろに引っ張られたりする感じがしそう……と心配でしたが、そんなことは一切なく、普通のインナーと同じような着心地です。
ただ1つ違うのが、着るだけで胸が開いて肩が後ろに下がるという点。しかも、やらされている感やむりやり感は一切なし。自然と胸が開いて、それが心地よい感じです。
◆1週間着ていたら、お腹が痩せたような感覚も
初めて着た日は外出の予定もなく、インナーとして1日着用していましたが、姿勢が良くなると、腰のあたりも伸びてきて、ぽっこりお腹にも効きそうです。
