秋の眠気で…大切な日に大寝坊！すっぴんにスウェットで飛び出したら「めちゃくちゃ褒められた」意外な理由
秋は気候がちょうど良く日没も早くなり夜の時間が長くなるため、やたらと眠くなってしまいますよね。
今回はそんな秋の睡眠にまつわるエピソードをご紹介しましょう。
◆気になる後輩とラーメンデートの約束
渡辺美沙さん（仮名・29歳／会社員）は、同じ部署で働く後輩・哲也さん（仮名・27歳）のことが気になっていました。
「私が哲也さんの指導役でいろいろと教えているうちに、その仕事覚えの良さとコミュニケーション能力の高さに感心して。いつの間にか『こんな人とお付き合いできたら楽しいだろうな』と考えるようになったんです」
そんなある日、お昼休憩中の雑談で哲也さんがラーメン好きだという話題になったそう。
「私はさほどラーメンに詳しくはないのですが、哲也さんのお気に入りのラーメン店に何だか聞き覚えがあって……あ、そういえば私がたまに行く市場のようないい感じの店舗が連なっているおしゃれ施設に、その店主さんがプロデュースしたラーメン店ができたばかりなことを思い出したんですよ」
そのことを伝えると哲也さんは興味津々でスマホで検索し始めて「この店舗のことは知らなかったです！ 食べてみたいな。よかったら今度連れて行ってくれませんか？」と無邪気に言ってきました。
「私的にはプライベートな話をできただけでも嬉しかったのに、まさか2人でのお出かけに誘われるなんて！ と内心は大興奮だったのですが、あくまでいつものできる先輩の顔をして平静を装いつつOKしたんです」
◆大事な日に思いっきり寝坊してしまう
美沙さんは、自分から哲也さんを誘うとセクハラやパワハラだと思われてしまうのでは？ とビクビクしてしまい行動を起こせずにいたそう。
「なので、やっと訪れたこのチャンスを絶対に掴みたい！ と思い、デートの前夜に『明日は早起きして半身浴をしながらマッサージでむくみをとって、パックして、ナチュラルだけど丁寧なメイクをして、髪を巻いて……』としっかり予定を立ててから眠りについたんですよ」
そして翌日、哲也さんからのLINE電話での着信音で目を覚ました美沙さんは時計を見て驚きました。
「哲也さんとの待ち合わせ時間の12時を過ぎていて……私、いつの間にかアラームを止めて11時間近くも眠っていたんですよ！
夏にクーラーをつけっぱなしでいたので、身体がずっとだるくて疲れがたまっていたせいもあると思います。それにしてもなんでこんな大切な日に寝坊なんて……と慌てて哲也さんからの電話を取ったんです」
季節は秋になり、気温もちょっと肌寒いぐらいで毛布のぬくもりが心地よい時期になったからかもしれませんね。さて哲也さんの反応は？
◆テレビのせいで、寝坊を嘘だと勘違いされて
「哲也さんに寝坊してしまったことを謝ると『それならよかったです。体調を崩して部屋で倒れていたらどうしよう？ って心配していたんですよ』と優しい返事が返ってきました。
でもその時に不注意でリモコンを踏んでしまい、テレビがついて大音量で駅の雑踏音が流れたんです。そしたら『あ、今駅にいるんですね。やっぱりしっかり者の美沙さんが寝坊なんておかしいと思ったんですよ。もしかしてこれからデートですか？ 何だか無理に誘ってすみませんでした！ では』って哲也さんに勘違いをされて、一方的に電話を切られてしまったんですよ」
美沙さんは「早く誤解を解かなくちゃ！ どうしよう、どうしよう?!」と焦りまくり、とりあえず嘘をついていないことを証明したいと思い、ボサボサ髪のすっぴんで部屋着姿を自撮りし哲也さんに送ったそう。
「するとすぐに哲也さんから電話が来て、『本当に今起きたんですね』と笑ってくれたのでホッとしました」
