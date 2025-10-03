ウンナナクール×シモジマ初コラボ♡レトロ可愛い限定アイテム登場

下着ブランド「ウンナナクール」と包装用品メーカー「シモジマ」が初のコラボレーションを実現。シモジマ創業100周年を記念して、レトロ可愛い包装紙柄を取り入れた特別なコレクションが誕生しました。インナーからルームウェアまで全7アイテムがラインアップし、全国のショップやオンラインストアで順次発売されます。懐かしさと新しさを兼ね備えた魅力に注目です♪

ウンナナクール×シモジマの特別コラボ

累計110万枚以上販売された人気シリーズ「364 レース」（4,290円／S～LL、RE・IV・SX）が限定デザインで登場。

さらに、シルエットを美しく整える「さあ、わたし レース」（4,620円／B70～F80、RE・IV・SX）、同柄のショーツ（1,980円）や総レースショーツ（2,420円）も展開。

レトロ包装紙柄のストップペイル、三色小花、フラワーボールブルーが乙女心をくすぐります♡

レトロ可愛いルームウェア＆あったかアイテム

下着だけでなく、デイリーに使えるルームアイテムも充実。裏起毛あったかシャツ（2,860円／3,080円／M・L、PI・BL）、開襟ワッフルパジャマ（11,000円／M・L、CR・PI）が登場。

チェリー柄やモーニング柄など、懐かしく温かみのあるデザインが揃います。部屋時間も自分らしく、可愛く過ごせるラインアップです。

限定ノベルティも見逃せない

税込8,000円以上の購入で、コラボ柄「ストップペイル」をあしらったオリジナルランドリーネットをプレゼント。

ウンナナクール店舗・ワコールウェブストアで数量限定配布となり、なくなり次第終了です。毎日の洗濯も楽しくなる、特別なアイテムです♪

レトロデザインで叶える新しい可愛さ

ウンナナクールとシモジマの初コラボは、懐かしい包装紙柄を纏った特別なインナー＆ルームウェアコレクション。

日常に取り入れるだけで気分が高まり、思わず笑顔になれるアイテムが揃います。

機能性とデザイン性を兼ね備えたコレクションは数量限定。ぜひこの機会に、あなたらしい“レトロ可愛い”を見つけてみませんか？♡