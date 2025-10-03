将棋の藤井聡太竜王（名人、王位、王座、棋聖、棋王、王将、23）に佐々木勇気八段（31）が挑戦する第38期竜王戦七番勝負が10月3日、東京都渋谷区の「セルリアンタワー能楽堂」で開幕した。前日の2日には、対局場検分を行ったほか、前夜祭にも出席。並行して臨んでいる防衛戦の王座戦では連敗を喫し後がない状況となっているが、「しっかり休息をとってきた」とリフレッシュしたことをアピール。防衛5連覇で永世竜王の称号獲得を目指すシリーズに向けて、ファンに意気込みを語った。

2期連続で佐々木八段の挑戦を受けることになった本七番勝負。昨年は4勝2敗で防衛を果たしたものの、「前期は佐々木八段の作戦にうまく対応できないことも多かった。そのあたりを改善できるように、ということを意識してきた」と準備万端の様子だ。

しかし、並行して行われている王座戦五番勝負では同学年の挑戦者・伊藤匠叡王（22）に連敗し、1勝2敗のカド番に追い込まれている。王座戦第3局から中2日で竜王戦の開幕を迎える過密日程に身を置くが、「しっかりと休息をとってきた。明日は良い状態で対局を迎えることができる」とアピールし、引き締まった表情も見せていた。

竜王戦では、5期連続か通算7期のタイトル獲得で「永世竜王」の称号が与えられるが、藤井竜王は最年少での資格獲得に挑むことにもなる。「より充実した七番勝負にできるよう、一手一手を深く考えていきたい。2日間通してしっかり集中し、皆さまに楽しんでいただけるような熱戦が指せるよう精一杯頑張りたい」と意気込みを語っていた。

