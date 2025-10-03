金谷拓実、久常涼がともに「68」で13位発進、大西魁斗は105位 米男子ツアー秋の陣第2戦
＜サンダーソンファームズ選手権 初日◇2日◇カントリークラブ・オブ・ジャクソン（ミシシッピ州）◇7461ヤード・パー72＞米国男子ツアーは、来季シード権、シグネチャー大会出場権をかけて争う秋の陣『フェデックスカップ・フォール』の第2戦を迎えている。第1ランドが終了し、7アンダー・首位タイにはエリック・コール、サム・ライダー、ダニー・ウォーカー（いずれも米国）、ガリック・ヒーゴ（南アフリカ）が並んだ。
〈写真〉タテからヨコに 松山英樹のスイング変化
日本勢からは、現在ポイントランキング79位の久常涼、137位の金谷拓実、199位の大西魁斗の3人が出場している。久常は6バーディ・1ダブルボギーの「68」、金谷は4バーディ・ボギーなしの「68」で回り、ともに4アンダー・13位タイで滑り出した。大西は2バーディ・3ボギーの「73」で終え、1オーバー・105位タイと出遅れた。これまで125位までに与えられていたフルシードの権利は100位までに縮小された。101?125位には限定的な出場権が与えられる。フォールシリーズ優勝者には、2年間のシードが与えられる。昨年は「マスターズ」への出場資格も得られたが、今年は翌シーズンの 2 つのシグネチャー イベント （ザ・セントリーのあとに行われる最初の 2試合） への出場資格獲得となった。なお、ランキング50位以内の選手も出場できるが、ポイント加算はされない。■フェデックスカップ・フォール 全7試合プロコア選手権（9月11〜14日）※終了サンダーソンファームズ選手権（10月2〜5日）ベイカレントクラシック Presented by LEXUS（10月9〜12日）ブラックデザート選手権（10月23〜26日）ワールドワイド・テクノロジー選手権（11月6〜9日）バターフィールド・バミューダ選手権（11月13〜16日）ザ・RSMクラシック（11月20〜23日）
