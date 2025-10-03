＜速報＞女子ナショナルOP第2Rがスタート 睫斃テ爐藜鶲棉眈紂古江彩佳17位でプレー中
＜日本女子オープン 2日目◇3日◇チェリーヒルズゴルフクラブ（兵庫県）◇6616ヤード・パー72＞女子ゴルフナショナルオープンの第2ラウンドが午前7時00分にスタートしている。ともに2位で迎えた睫斃テ燹⊃硬塚擇トータル7アンダー・首位に浮上。初日を単独首位で終えた安田彩乃は、午後0時15分にティオフする。
【写真】岡山出身と言えば…この選手 手書きの年賀状が秀逸すぎる
トータル6アンダー・4位に堀琴音、トータル5アンダー・5位タイに2連勝を狙う菅楓華、初日にホールインワンを達成したルーキー・中村心、アマチュアの田村萌来美 、工藤遥加、安田祐香、桑木志帆ら12人が続いている。米国女子ツアーを主戦場にする古江彩佳、メルセデス・ランキング1位の佐久間朱莉は、同じ組で午前7時50分に第2ラウンドを迎え、ともにトータル4アンダー・17位タイでプレーしている。今大会の賞金総額は1億5000万円。優勝者には3000万円が贈られる。
