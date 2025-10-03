＜速報＞渋野日向子は第2Rパー発進 畑岡奈紗は首位に1打差追走
＜ロッテ選手権 2日目◇3日◇ホアカレイCC（ハワイ州）◇6566ヤード・パー72＞米国女子ツアーのハワイ戦は第2ラウンドが進行している。現在ポイントランキング102位で来季のシード権獲得に向けて挑んでいる渋野日向子は、日本時間午前7時58分に1番からティオフ。2メートルのチャンスにつけるも、惜しくも外しパーで滑り出した。
〈写真〉双子だけど真逆！ 岩井姉妹のスイング比較
日本勢は11人が出場している。イーグル発進を決めた畑岡奈紗はトータル11アンダー・2位、初日を単独首位で終えた岩井明愛がトータル10アンダー・3位で上位争いを演じている。そのほか、山下美夢有、勝みなみ、岩井千怜がトータル3アンダー・36位タイ、竹田麗央、がトータル2アンダー・49位タイ、渋野がトータル1アンダー・60位タイ、馬場咲希がトータル1オーバー・90位タイ、笹生優花がトータル7オーバー・117位タイでプレー中だ。この日、第1組目の西村優菜は1オーバー「73」で回りトータル2アンダー、同2時22分にコースに出た吉田優利はトータル2オーバーの予選通過圏外でホールアウトしている。現在、単独首位に立つのはトータル12アンダーのジェシカ・パーバスニク（米国）。1打差2位に畑岡、3打差3位に明愛、トータル9アンダー・4位にガブリエラ・ラッフルズ（オーストラリア）が続いている。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
＜LIVE＞ロッテ選手権 2日目・リーダーボード
日本勢は何時から？ 第2ラウンドの組み合わせ
どこが変わった？ 渋野日向子のスイングを分析！〈連続写真〉
あなたは見抜ける？ クイズ「偽物クラブ」はどっち〔写真〕
あなたが飛ばない原因はシャフトだった!? 最新32本を徹底分類！
〈写真〉双子だけど真逆！ 岩井姉妹のスイング比較
日本勢は11人が出場している。イーグル発進を決めた畑岡奈紗はトータル11アンダー・2位、初日を単独首位で終えた岩井明愛がトータル10アンダー・3位で上位争いを演じている。そのほか、山下美夢有、勝みなみ、岩井千怜がトータル3アンダー・36位タイ、竹田麗央、がトータル2アンダー・49位タイ、渋野がトータル1アンダー・60位タイ、馬場咲希がトータル1オーバー・90位タイ、笹生優花がトータル7オーバー・117位タイでプレー中だ。この日、第1組目の西村優菜は1オーバー「73」で回りトータル2アンダー、同2時22分にコースに出た吉田優利はトータル2オーバーの予選通過圏外でホールアウトしている。現在、単独首位に立つのはトータル12アンダーのジェシカ・パーバスニク（米国）。1打差2位に畑岡、3打差3位に明愛、トータル9アンダー・4位にガブリエラ・ラッフルズ（オーストラリア）が続いている。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
＜LIVE＞ロッテ選手権 2日目・リーダーボード
日本勢は何時から？ 第2ラウンドの組み合わせ
どこが変わった？ 渋野日向子のスイングを分析！〈連続写真〉
あなたは見抜ける？ クイズ「偽物クラブ」はどっち〔写真〕
あなたが飛ばない原因はシャフトだった!? 最新32本を徹底分類！