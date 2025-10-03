ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 8月の完全失業率2.6% 5か月ぶりに悪化 総務省 8月の完全失業率2.6% 5か月ぶりに悪化 総務省 8月の完全失業率2.6% 5か月ぶりに悪化 総務省 2025年10月3日 9時5分 TBS NEWS DIG リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 総務省が発表した8月の完全失業率は、前の月より0.3ポイント上昇し2.6%でした。5か月ぶりの悪化です。完全失業者数は182万人で、13か月ぶりに増加しています。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト “ポカリ”と“アクエリ” 実は飲むべき時が違った！ “何となく”で選んでいませんか？効果的な飲み分けを解説【Nスタ解説】 「50ccって便利だったので残念」ガソリン原付バイク10月で新車の生産終了へ 販売店から切実な声「売り上げに直結する重要な問題」 「道が分からんのよ…」午前3時、車道の真ん中に93歳の男性 携帯には大量の不在着信 25歳の女性がとっさに取った行動は 広島 関連情報（BiZ PAGE＋） 寺田屋, 老人ホーム, 訪問介護, フローリング, 徳島, 伊東市, グループウェア, 慰霊祭, 介護, 墓