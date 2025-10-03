中川翔子が涙「痛すぎる！！！」 帝王切開後の痛みを吐露「号泣してしまった」
9月30日に双子男児を出産したタレントの中川翔子が2日、自身のインスタグラムを更新。帝王切開後の痛みを吐露した。
中川翔子
中川は泣き顔の写真などを添えて、「痛すぎる！！！お腹切った場所が痛くて痛くて 手術当日よりどんどんどんどん痛い」と吐露。「笑うとマジで無理なのに 桂子さんに笑わされて痛すぎて号泣してしまった ほんと勘弁してください」と母・桂子さんについてつづった。
また、我が子を抱えた笑顔のショットや、苦しそうな表情で歩く姿も公開。「前屈みでゆっくりしか歩けないし寝返りうてない無理」と伝えた。
中川は、2023年4月に一般男性との結婚を発表。今年5月に妊娠を発表し、8月には子供が双子の男児であることを明かした。そして、9月30日に元気な双子を出産したことを報告した。
