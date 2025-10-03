◇ナ・リーグ ワイルドカードシリーズ第3戦 カブス3―1パドレス（2025年10月2日 シカゴ）

カブスの鈴木誠也外野手（31）が2日（日本時間3日）、本拠リグレー・フィールドでパドレスとのワイルドカードシリーズ（WCS）第3戦に「5番・右翼」で先発出場。2回に二塁打で先制点を演出するなど、3試合連続となる長打をマークし勝利に貢献。チームは2勝1敗で地区シリーズ進出を決めた。

1勝1敗で迎え、地区シリーズ進出へ負ければ終わり、勝利が絶対条件となる一戦。2回無死一塁の第1打席はパドレス先発のダルビッシと対戦。1ボールからの2球目、内角のカットボールを捉えて三塁線を破る二塁打で好機を広げると、無死満塁からPCAことピート・クローアームストロングの中前適時打を呼び込み、先制点を奪った。打線はこの回、2点を奪ってダルビッシュをマウンドから引きずり降ろした。

3回の第2打席は見逃し三振、6回の第3打席は中飛、7回の第4打席も空振り三振だった。

鈴木は30日（同1日）の初戦で0−1の5回にポストシーズン初アーチとなる同点ソロを放ち、逆転勝利に導いた。第2戦は0−3で敗れたものの、4回の第2打席で強烈な左翼線二塁打。この日の二塁打で3試合続けて長打をマークした。

チームは2回に2点を先制すると、7回にはブッシュが相手守護神・スアレスからソロを放って貴重な追加点を奪った。3点リードの9回は5番手・ケラーがメリルにソロを浴びると、1死から2者連続死球を与え降板。後を継いだキトレッジが1死一、二塁のピンチを封じ、2勝1敗で地区シリーズ進出を決めた。

勝利を決めると本拠ファンは応援歌「Go Cubs Go」を大合唱し、熱狂の渦に包まれた。カブスは4日（同5日）からブルワーズと対戦する。