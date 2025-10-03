「1日100万稼いでる」スーマラ武智のTikTok収益を芸人仲間が暴露！「国税局は知らないはず」

10月2日（木）に放送された見取り図の冠バラエティ『見取り図じゃん』では、普段言えないことを小声でトークする企画「大きい声では言えないけど、小さい声なら言える会」を実施。10人の芸人が “ここだけの話”を繰り広げた。

話の流れで、この場にいない芸人がTikTokでの収益を暴露されることに。その金額に多くの芸人が言葉を失って…。

【映像】「1日で!? 月やろ!?」蛍原、TikTokの収益額に驚き

見取り図・盛山晋太郎＆リリー、蛍原徹、ケンドーコバヤシ、ダイアン・津田篤宏＆ユースケ、岡野陽一、きしたかの・高野正成、ビスケットブラザーズ・原田泰雅、令和ロマン・松井ケムリが出演した同企画。

岡野は「ライブなどで客から1500円くらい取って一緒に写真撮る人って、自分のことを何だと思ってるんですかね…」と疑問を投げかける。

すると高野が「本当に大きな声じゃ言えないんですけど、僕は撮ってます」と自身がライブで有料の写真撮影に応じていることを告白。「高野とチェキ撮るのいくら払うん？」との問いかけに1枚1000円と答えると、他の芸人たちから「高！」「あかんで」と非難の声があがった。

その流れで、盛山が「今はTikTokなどで“投げ銭”みたいな、アイドルにお金を投げるという文化もメジャーになってきてる」とファンからの直接の課金に言及。するとケンドーコバヤシが「武智ですら100万くらい稼いでる」とスーパーマラドーナ・武智がTikTokで得ている金額を暴露した。

これにリリーが「他の番組ではピー音が入っていた」と笑いつつ、「1日で100万」と補足する。蛍原や津田は「月やろ？」「武智が？」と驚きのあまり絶句してしまった。

さらにケンドーコバヤシは「大きな声じゃ言えないけど…国税局は多分まだ知らんことやと思います」と続け、スタジオの笑いを誘う。盛山は「それはさすがに申請してます」とフォローを入れていた。