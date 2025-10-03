＜母の勘？＞40歳息子が連れてきた“年下彼女”。幸せそうだけど → 私が『心配でたまらない理由』

筆者の知人の体験談です。知人の一人息子は実家暮らしで仕事に励んできました。お金には困っていないようですが、女性の影もゼロ。それが知人の心配の種でした。しかし、息子が40歳になった頃、初めて彼女を我が家に連れてきました。これで一安心と胸を撫で下ろしましたが……？

息子の彼女がやってきた！

息子はA子さんにゾッコンのようですが、息子の将来がますます心配になってしまいました。二人の結婚に対する意思は同じなのか。息子の貯金が底をついたらどうなるのか。考えすぎかもしれませんが、今はただ見守っています。

※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒアリングした内容となっており、取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。

