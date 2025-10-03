あみやき、今期経常を一転16％減益に下方修正

あみやき亭 <2753> [東証Ｐ] が10月3日午前(09:00)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比25.2％減の10.3億円に減り、従来の5.6％増益予想から一転して減益で着地。

併せて、通期の同利益を従来予想の30億円→23億円(前期は27.2億円)に23.3％下方修正し、一転して15.6％減益見通しとなった。



会社側が発表した上期実績と通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益は前年同期比5.8％減の12.6億円に減る計算になる。



直近3ヵ月の実績である7-9月期(2Q)の連結経常利益は前年同期比23.5％減の5.1億円に減り、売上営業利益率は前年同期の7.4％→5.3％に悪化した。



株探ニュース

