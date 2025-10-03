Photo: 長谷川賢人

親指の可動域が広がりました。

大画面が求めて人生初のPlusモデル、iPhone 16 Plusを買ってはや一年。今こそ慣れたものの、手の小さいの筆者にとっては落としそうになったり、キーボードの端っこまで指が届かなかったりとちょっとした苦労続きでした。

そして今年、愛用のPlusモデルがなくなり、代わりに最薄モデルのiPhone Airが登場しました。薄さや軽さに目が行きがちですが、実は6.5インチとiPhone 17（6.3インチ）より大画面。ってことは、Plusユーザーのニーズもカバーしてくれているのでは？ということで触ってみました。

Photo: 長谷川賢人 左／iPhone 16 Plus、右／iPhone Air

初めは薄すぎて戸惑う

iPhone 16 Plusの画面サイズは6.7インチ、そしてiPhone Airは前述したとおり6.5インチ。並べてみるとその差がわかりますが、実際に手に持つとiPhone Airの大きさを実感します。大画面が欲しい理由の一つである映像コンテンツを見るにはまさに十分なサイズ感です。

Photo: 長谷川賢人

そして薄さはiPhone 16 Plusが7.80mm、iPhone Airが5.6mm。初めて持ったときは、どこを握るのが正解なのか戸惑ってしまうくらい薄く感じました。個人的には薄い＝必ずしも持ちやすいってわけじゃないみたい。

ただ薄い分、背面をガッチりホールドしても親指の届く範囲がかなり広め。スクリーン上の親指の可動域がぐっと広がったように感じます。

とくにベッドで横になってiPhoneをいじるとき、英字キーボードの端っこまで片手で届くことに感動。まだ長時間使っていないのでわかりませんが、重さも相まって手首の疲れ具合にも違いが出てきそう。片手での操作性は断然iPhone Airの勝ちでした。

でも乗り換えはしません

Photo: 長谷川賢人

理由はいつだってお金。iPhone Airの価格は256GBの15万9800円から。試しにiPhone 16 Plus 256GB（買い値は12万98000円）をApple公式のトレードインで下取りに出してみると、最大7万6000円の割引と表示されました。iPhone 16 Plus、1年前に買ったばっかりなのにまだ8万以上支払わなきゃいけないのか！

大きめ画面だけど片手で操作できるiPhone Airは、筆者の推しモデル。でも今は見送りとします。

Photo: 長谷川賢人

※価格はすべて記事執筆時点での価格です。