¡ÈÆÚ¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿ºÊ¤¬²ÚÎï¤ËÊÑ¿È¡Ä¸ÅÀî°É¡õÀÖß·ÎËÂÀÏº¡¢Ãæ¹ñ2²¯ºÆÀ¸Ä¶¤¨¥·¥ç¡¼¥É¥é¤ÎÆüËÜ½é¥ê¥á¥¤¥¯ºî¤Ç¶¦±é
¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î½Ä·¿¥·¥ç¡¼¥È¥É¥é¥Þ¥¢¥×¥ê¡ÖFOD SHORT¡×¤Ç¤Ï¡¢¿·ºî¡Ø²ÚÎï¤Ê¤ëÊÑ¿È¸å¡¢¥¯¡¼¥ë¤ÊÉ×¤¬¥Ç¥ì¥Ç¥ì¤Ë!¡Ù¤ò¡¢3Æü¤«¤éÆÈÀêÇÛ¿®¡£¸ÅÀî°É¡¢ÀÖß·ÎËÂÀÏº¤é¤¬½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ø²ÚÎï¤Ê¤ëÊÑ¿È¸å¡¢¥¯¡¼¥ë¤ÊÉ×¤¬¥Ç¥ì¥Ç¥ì¤Ë!¡Ù(C)¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó
Ãæ¹ñ¤ÎSNS¤ÇÎß·×2²¯²óºÆÀ¸¤òÆÍÇË¤·¤¿¡¢Âç¥Ò¥Ã¥È¥·¥ç¡¼¥È¥É¥é¥Þ¤òÆüËÜ½é¥ê¥á¥¤¥¯¤·¤¿º£ºî¤Ï¡¢°ì¿Í¤Î½÷À¤¬ÀäË¾¤ÎÊ¥¤«¤éÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¡¢¼þ°Ï¤ò¸«ÊÖ¤¹Êª¸ì¡£ÂÎ½Å100kgÄ¶¤¨¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦·ë°á(¸ÅÀî)¤¬¡¢Îä¹ó¤ÊÉ×¡¦¶ÁÌé(ÀÖß·)¤È¤ÎÀ¯Î¬·ëº§¤ÎÃæ¤Ç¡ÖÆÚ¡×¤ÈÇÍ¤é¤ì¤¿¶þ¿«¤ò¶»¤ËÈë¤á¡¢¶Ã¤¯¤Û¤É¤ÎÈþËÆ¤È¼«¿®¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¡¢¿ÍÀ¸¤òÂçµÕÅ¾¤·¤Æ¤¤¤¯¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¤À¡£
ºÇÂç¤Î¸«¤É¤³¤í¤Ï¡¢·ë°á¤ÎÁ¯Îõ¤Ê¡ÖÊÑ¿È¡×¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ï¿´¤òÅà¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¶ÁÌé¤¬¡¢¼¡Âè¤Ë¤½¤ÎÊÑËÆ¤·¤¿ºÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¼æ¤«¤ì¡¢¼»ÅÊ¤È¸å²ù¤Ë»ÙÇÛ¤µ¤ì¤Æ¡È¥Ç¥ì¥Ç¥ìÉ×¡É¤Ø¤ÈÊÑËÆ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡ÖFOD SHORT¡×¤Ï¡¢¡ÖÃ»¤¤¤Î¤Ë¡¢¿´¤Ë»Ä¤ë¥É¥é¥Þ¡£¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢1ÏÃÌó1Ê¬¤Î½Ä·¿¥·¥ç¡¼¥È¥É¥é¥Þ¤òÇÛ¿®¡£¥¹¥Þ¥Û¤Ç¤Î»ëÄ°¤ËºÇÅ¬²½¤µ¤ì¡¢ËèÆü5ÏÃ¤º¤ÄÌµÎÁ¤Ç»ëÄ°²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥³¥á¥ó¥È¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡û¢£¸ÅÀî°É
¡Ö¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤Æ¡£ÇòÀî·ë°áÌò¤òÌ³¤á¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡¢¸ÅÀî°É¤Ç¤¹¡£
½é¤á¤Æ¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥É¥é¥Þ¡¢¤½¤·¤Æ½é¼ç±éºîÉÊ¤È¤·¤Æ¡Ø²ÚÎï¤Ê¤ëÊÑ¿È¸å¡¢¥¯¡¼¥ë¤ÊÉ×¤¬¥Ç¥ì¥Ç¥ì¤Ë¡ª¡Ù¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¤Ë½Ð²ñ¤¨¤¿¤³¤È¤ò¡¢ËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎºîÉÊ¤ÏÃæ¹ñÈÇ¡¢¥¢¥á¥ê¥«ÈÇ¤âÀ©ºî¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Íµ¤ºî¤Ç¡¢¤½¤ÎÆüËÜÈÇ¤ò±é¤¸¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ò¤È¤Æ¤â¸÷±É¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Êª¸ì¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¡ÈµÕ½±·à¡É¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¡¢´Ñ¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤â¥¹¥«¥Ã¤ÈÁÖ²÷¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª
»£±Æ¤Ç°ìÈÖÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÆÃ¼ì¥á¥¤¥¯¤ÇÂÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë·ë°á¤ò±é¤¸¤¿¥·¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£Æ°¤¤Å¤é¤¤¸ý¸µ¤Ë²Ã¤¨¡¢¿¿²Æ¤Ë¤¿¤¯¤µ¤óÃå¹þ¤ó¤ÇÂÎ½Å100kgÄ¶¤¨¤ÎÌò¤ò±é¤¸¤¿¤³¤È¤Ï¡¢ÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¤¬Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤»×¤¤½Ð¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¼¤Ò¤½¤Î»Ñ¤Ë¤´ÃíÌÜ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢ÊÑ¿È¸å¤Ë¼«¿®¤ËËþ¤Á°î¤ì¤¿·ë°á¤Î»Ñ¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤«¤Ê¤«·Ð¸³¤Ç¤¤Ê¤¤Ä©Àï¤ò½÷Í¥¿ÍÀ¸¤ÎÃæ¤Ç¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤³¤È¤Ë¡¢¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë°¦¤µ¤ì¤ëºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡£´¶ÁÛ¤â¤¼¤Ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
ËÜºî¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òºÇ¸å¤Þ¤ÇÂ¸Ê¬¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¡û¢£ÀÖß·ÎËÂÀÏº
¡Ö¾¾Ê¿¶ÁÌé¤ò±é¤¸¤Þ¤·¤¿¡¢ÀÖß·ÎËÂÀÏº¤Ç¤¹¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¦¥¥ã¥¹¥È°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¶î¤±È´¤±¤¿Ç»Ì©¤Ê»£±Æ´ü´Ö¤Ç¤·¤¿¡ª
ºâÈ¶¤Î¸æÁâ»Ê¤Ç¤¢¤ë¥¯¡¼¥ë¤Ê¶ÁÌé¤Ç¤¹¤¬¡¢Êª¸ì¸åÈ¾¤Ç¤Ï¡¢Á°È¾¤Ç¸«¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿É½¾ð¤ä°Õ³°¤Ê²Ä°¦¤¤°ìÌÌ¤âÂ¿¤¯ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤ÒºÇ¸å¤Þ¤ÇÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ªËÜºî¤ÏÃæ¹ñÈ¯¤Î¿Íµ¤ºî¤òÆüËÜÈÇ¤Ë¥ê¥á¥¤¥¯¤·¤¿¥·¥ç¡¼¥È¥É¥é¥Þ¡£»×¤¤¤â¤è¤é¤Ê¤¤Í½Â¬ÉÔÇ½¤ÊÅ¸³«¤Î¿ô¡¹¤¬¡¢¤¤Ã¤È¿·Á¯¤Ë±Ç¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ªËÍ¼«¿È¤â»É·ã¤ò¼õ¤±¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó³Ø¤Ð¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¼¤Ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×
