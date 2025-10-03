エンファム.、大分などで無料の親子イベント「リトル・ママフェスタ」実施
エンファム.は10月、全国5カ所にて親子イベント「リトル・ママフェスタ」を開催する。
キッズレース(事前予約制)
同イベントは、「ママたちが集まる場所をつくる」をコンセプトに、マタニティ〜未就学児の親子を対象とした企画。
親子で楽しめるステージやキッズレース、おひるね・おすわりアート撮影会を展開するほか、ハロウィン気分が楽しめるフォトスポットや、秋ならではの装飾も登場する。
5日は「夢メッセみやぎ 本館展示ホールC」(仙台)、11日は「万代島多目的広場」(新潟)と「盛岡タカヤアリーナ」(盛岡)、13日は「ライトキューブ宇都宮 大ホール」(宇都宮)、31日は「クラサス武道スポーツセンター」(大分)にて実施となる。
参加費は無料(事前申込制)。コンテンツによっては事前予約や別途料金が必要となる。
「リトル・ママフェスタ」
