元モーニング娘。のタレント新垣里沙（36）が2日までにインスタグラムを更新。9月30日をもって公演を終了した、東京ディズニーシーのショー「ビッグバンドビート」を見納めしたことを報告した。

新垣は「最終日、、やっぱり諦めきれずに、インパして、、、ダメ元でディズニーシーに行ってドキドキしながら抽選したら、、、なんと、2回目公演当りまして!!!最終日見納めできました!!!」と報告し、当日の様子を写真で投稿した。当日のパークの様子や、フォトスポットで記念撮影をする姿を公開している。

続けて「たくさんの感動とわくわくドキドキをありがとう 一生心に残るだいっっすきなショーでした もう、終始胸がきゅーってなって涙が止まらなかったよ 大好きでした そしてこれからも大好きです」とショーへの思いを明かした。

この投稿にフォロワーからは「当たったの!?凄すぎる」「おめでとうすぎます ガキさんの愛が通じたんですね」「おぉぉ!!!強運!!おめでとう」とコメントが寄せられている。

東京ディズニーシーの「ビッグバンドビート」は06年公演を開始し、9月30日にフィナーレを迎えた。